Kreispokal Stormarn: Pflichtspielauftakt für Trittau

Der TSV Trittau will in die nächste Pokalrunde einziehen - darf den Gegner aber nicht unterschätzen. – Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Der TSV Trittau startet am Freitagabend in die neue Pflichtspielsaison. In der ersten Runde des Kreispokals Stormarn trifft der Verbandsligist Süd Schleswig-Holstein auswärts auf den TSV Todendorf. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

Für die Stormarner ist es der erste echte Härtetest nach einer intensiven Vorbereitung mit mehreren Spielen innerhalb weniger Tage. Das Trainerteam hat die Belastung bewusst hochgehalten, um die Mannschaft auf den Pflichtspielstart einzustimmen. Nun gilt es, die Trainingsarbeit auch im Wettbewerb zu bestätigen.

Trittau geht als Favorit in die Partie. Die Qualität und Erfahrung aus der VL Süd Schleswig-Holstein sollen den Unterschied machen, doch Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze. Todendorf wird versuchen, den Gästen das Leben schwer zu machen, während Trittau den Anspruch hat, souverän in die nächste Runde einzuziehen.