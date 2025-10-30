Kreispokal: Stolpern die Kreisligisten weiter?

16 Kreisligisten traten im Kreispokal an. Nur drei von ihnen erreichten das am heutigen Donnerstag beginnende Viertelfinale. Die SG Frelsdorf/Appeln/Wolligst, Spielvereinigung BISON und der TSV Lamstedt gehen allesamt favorisiert ins Spiel, doch im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs verließ erstaunlich oft der Außenseiter das Spielfeld als Sieger.

Der erste Anpfiff ertönt um 19.30 Uhr in Lunestedt. Dort steigt das Gemeindeduell zwischen dem FC Lune und der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst. Obwohl die Gäste als Sechstplatzierter in der Kreisliga eine ansprechende Rolle einnehmen, dürfte sich der FC Lune Chancen ausrechnen. Denn er nahm mit der SG Am Dobrock sowie dem TV Loxstedt schon zwei FAW-Ligakonkurrenten aus dem Pokal und wird aufgrund des Derbycharakters höchst motiviert antreten.

Etwas enger liegen zurzeit die TSG Nordholz und Spielvereinigung BISON beieinander. Nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der Kreisliga formte die TSG direkt eine Mannschaft, die um den Wiederaufstieg spielt. Ihren Saisonhöhepunkt erlebte das Team von Andre Schmilewski im Pokal, als es den aktuellen Kreisliga-Spitzenreiter Duhner SC nach Elfmeterschießen bezwang. Dementsprechend gewarnt dürfte BISON, das bisher sehr durchwachsene Auftritte hinlegte, in die Begegnung gehen.