Kreispokal: Stolpern die Kreisligisten weiter?

16 Kreisligisten traten im Kreispokal an. Nur drei von ihnen erreichten das am heutigen Donnerstag beginnende Viertelfinale. Die SG Frelsdorf/Appeln/Wolligst, Spielvereinigung BISON und der TSV Lamstedt gehen allesamt favorisiert ins Spiel, doch im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs verließ erstaunlich oft der Außenseiter das Spielfeld als Sieger.
Der erste Anpfiff ertönt um 19.30 Uhr in Lunestedt. Dort steigt das Gemeindeduell zwischen dem FC Lune und der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst. Obwohl die Gäste als Sechstplatzierter in der Kreisliga eine ansprechende Rolle einnehmen, dürfte sich der FC Lune Chancen ausrechnen. Denn er nahm mit der SG Am Dobrock sowie dem TV Loxstedt schon zwei FAW-Ligakonkurrenten aus dem Pokal und wird aufgrund des Derbycharakters höchst motiviert antreten.
Etwas enger liegen zurzeit die TSG Nordholz und Spielvereinigung BISON beieinander. Nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der Kreisliga formte die TSG direkt eine Mannschaft, die um den Wiederaufstieg spielt. Ihren Saisonhöhepunkt erlebte das Team von Andre Schmilewski im Pokal, als es den aktuellen Kreisliga-Spitzenreiter Duhner SC nach Elfmeterschießen bezwang. Dementsprechend gewarnt dürfte BISON, das bisher sehr durchwachsene Auftritte hinlegte, in die Begegnung gehen.
Kreispokal: Alle wichtigen Informationen im Überblick
Genauso wie die Spielvereinigung BISON läuft auch der TSV Lamstedt aktuell seinen Ansprüchen hinterher. Im Kreispokal erledigte er jedoch seine Aufgaben in Spieka und Wittstedt. Auch beim TSV Altenwalde II stehen die Börde-Kicker am Freitagmittag ab 14.00 Uhr in der Pflicht. Die Bezirksliga-Reserve schaltete im Achtelfinale den FC Wanna-Lüdingworth fulminant mit 9:1 aus, profitierte aber auch davon, dass die Gäste überwiegend aus Akteure aus der Zweitvertretung zurückgriffen.
Keine klare Favoritenrolle gibt es im letzten - erst am 06. November steigenden - Viertelfinale. Mit dem FC Geestland II sowie TuRa Hechthausen treffen nämlich zwei Kreisklassisten aufeinander. Das Ligaduell entschied zweitgenannte Mannschaft glatt mit 4:0 für sich. Darüber hinaus rang TuRa mit dem SC Hemmoor und TSV Wehden bereits zwei höherklassige Kontrahenten nieder. Dennoch darf sich die kampflos ins Viertelfinale eingezogene Geestländer Reserve Chancen ausrechnen, da sie im Ligabetrieb an einem guten Tag mit jedem Gegner mithalten kann.