Kreispokal: Startschuss in Regensburg und Amberg/Weiden Auch einige Bezirksligisten sind sofort am Zuge +++ 1. Runde im Kreis Cham/Schwandorf erst nächste Woche von Florian Würthele · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Nord-Bezirksligist SF Ursulapoppenricht (in Weiß) muss in der ersten Pokalrunde nach Ebermannsdorf. – Foto: Marco Schmidt

Pokal-Zeit in der Oberpfalz! Diese Woche nehmen die Pokalwettbewerbe auf Kreisebene Fahrt auf. Der Startschuss fällt am heutigen Dienstagabend. Hier geht im Fußballkreis Amberg/Weiden ein Gros der 1. Runde über die Bühne. Die Regensburger Fußballer sind mehrheitlich am morgigen Mittwoch dran. Währenddessen siebt der Kreis Cham/Schwandorf erst nächste Woche zum ersten Mal kräftig aus.

Kreis Regensburg Das Interesse der Vereine am Kreispokal ist ordentlich. Insgesamt 63 Klubs (Vorjahr: 66) haben sich angemeldet. Aus der Bezirksliga nehmen immerhin sieben Mannschaften teil. Sie steigen bereits in der 1. Runde ins Geschehen ein. Das einzige Freilos hat Bezirksliga-Newcomer FC Oberhinkofen erhalten. „Sie waren aus dem gesamten Spielkreis am Längsten an der diesjährigen Relegation beteiligt“, erklärt Kreisvorstand Harald Greß den Hintergrund. Der ATSV Kallmünz und die neue SG Oberpfraundorf/Hohenfels eröffnen heute Abend die diesjährige Pokalsaison. 29 der 31 Erstrundenspiele steigen dann am Mittwochabend. Stets hat die klassentiefere Mannschaft Heimrecht. Runde 2 wird nächste Woche ausgetragen.



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Kreis Amberg/Weiden Auf weiterhin überschaubarem Niveau bewegen sich die Teilnehmerzahlen im Amberg-Weidener Raum. Die 1. Runde, die größtenteils am Dienstagabend vonstatten geht, sieht nur zehn „klassische“ Pokalspiele. Wobei eines nicht stattfindet – der FSV Gärbershof tritt nicht an. Außerdem ziehen die Gewinner des Gemeindepokals Kümmersbruck (Theuern, Köfering, Kümmersbruck und Haselmühl) sowie des VR-Bank-Turniers (Ursensollen, Utzenhofen/Kastl, Ammerthal II, Traßlberg/Poppenricht) ebenfalls in die nächste Pokalrunde ein. Sieben Matches steigen am Dienstagabend, eines am Mittwoch und eines am Samstag. Mit Ursulapoppenricht, Hahnbach und Inter Bergsteig Amberg mischen lediglich drei Bezirksligisten mit.



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