Kreispokal: "Spiel des Jahres" für Hellas - sofern es stattfindet

Wiesbaden. Am Mittwochabend finden die Viertelfinal-Spiele des Kreispokal Wiesbaden statt. Wobei nach dem Tod von Bierstadts Co-Trainer Gert Kramp noch unklar ist, inwieweit das Spiel zwischen Hellas und dem FCB über die Bühne gehen kann.
In einem ungleichen Duell darf sich der A-Ligist FSV Hellas Schierstein im Heimspiel gegen den Gruppenligisten FC Bierstadt beweisen. Für den Hellas-Vorsitzenden Kyriakos Tsakas das bisherige "Spiel des Jahres" (wenngleich 2026 ja erst zweieinhalb Monate alt ist). Angst vorm Gegner oder Ärger über das schwere Los gibt es bei Tsakas nicht. "Wir wollen gegen die Größten spielen. Der Kreispokal hat seine eigenen Gesetze und wir möchten nicht die Karte des Underdogs ausspielen."
Am vergangenen Spieltag hat der FSV Hellas schon einmal einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie sich ein Sieg gegen den FC Bierstadt anfühlt. Im Auswärtsspiel gewannen sie mit 3:1 bei der Zweiten Mannschaft des FCB. Für das kommende Spiel gibt Tsakas die Marschroute vor, dass man "auf Augenhöhe spielen möchte" und "das Spiel so lange wie möglich offen halten will".
Der Gegner, der FC Bierstadt, ist mit einem 0:1 beim FC Türk. Kelsterbach ins Jahr gestartet, hat aber am vergangenen Spieltag mit einem 3:2-Heimsieg gegen den VfB Unterliederbach wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Doch die Ereignisse rückten angesichts des Tods von Co-Trainer Gert Kramp komplett in den Hintergrund, noch ist unklar, ob das Spiel überhaupt stattfinden wird.
Auch beim kommenden Gegner herrscht Entsetzen: Gert Kramp war eine feste Größe im Wiesbadener Fußball. In dieser schwierigen Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie, wir möchten unser aufrichtiges Mitgefühl aussprechen", sagt Tsakas.
Die SpVgg Sonnenberg bekommt es zuhause mit dem FV Biebrich zu tun. Die Heimmannschaft geht in dieses Spiel mit einem guten Gefühl, nachdem man am vorherigen Spieltag der KOL die TSG 1846 Kastel mit 5:2 besiegen konnte. Der FV Biebrich will nach der 3:6-Heimniederlage gegen den SV Zeilsheim in der Verbandsliga Wiedergutmachung betreiben. Meisterschaft und Aufstieg scheinen nach dem verpatzten Re-Start in weiter Ferne, mit einem Kreispokalsieg könnte Biebrich sich aber immerhin mal wieder einen Titel in die Vereinsvitrine stellen.
Der FC Maroc Wiesbaden will die bisher schwierige Saison (nur Platz 13 in der Liga) mit einem Pokalerfolg aufbessern. Der Verein hat den SV Erbenheim zu Gast. Die Gäste haben den Jahresstart gegen den FV Alemannia Nied verpatzt und hoffen auf ein besseres Ergebnis im Pokal-Fight.
Der Viertplatzierte der Kreisliga A, der 1. SC Klarenthal, hat den Fünftplatzierten der KOL-Wiesbaden, den SC Gräselberg, zu Gast. Klarenthal hinkt den eigenen Ansprüchen etwas hinterher, unterlag am Sonntag dem CD Espanol, während Gräselberg den Last-Minute-Ausgleich bei der SG Germania schaffte - und als Favorit ins Gastspiel bei den Klarenthalern geht. Doch unter Flutlicht im "Zwinger" ist vieles möglich.