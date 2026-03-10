Kreispokal: "Spiel des Jahres" für Hellas - sofern es stattfindet Viertelfinals stehen an: FV Biebrich und SV Erbenheim wollen verpatzten Jahresstart wieder grade biegen +++ Klarenthal will Gräselberg überraschen von Marius Martinez · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Voller Körpereinsatz. Gegen den Gruppenligisten FC Bierstadt muss der FSV Hellas Schierstein alles in die Waagschale werfen. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Am Mittwochabend finden die Viertelfinal-Spiele des Kreispokal Wiesbaden statt. Wobei nach dem Tod von Bierstadts Co-Trainer Gert Kramp noch unklar ist, inwieweit das Spiel zwischen Hellas und dem FCB über die Bühne gehen kann.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. In einem ungleichen Duell darf sich der A-Ligist FSV Hellas Schierstein im Heimspiel gegen den Gruppenligisten FC Bierstadt beweisen. Für den Hellas-Vorsitzenden Kyriakos Tsakas das bisherige "Spiel des Jahres" (wenngleich 2026 ja erst zweieinhalb Monate alt ist). Angst vorm Gegner oder Ärger über das schwere Los gibt es bei Tsakas nicht. "Wir wollen gegen die Größten spielen. Der Kreispokal hat seine eigenen Gesetze und wir möchten nicht die Karte des Underdogs ausspielen."

Am vergangenen Spieltag hat der FSV Hellas schon einmal einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie sich ein Sieg gegen den FC Bierstadt anfühlt. Im Auswärtsspiel gewannen sie mit 3:1 bei der Zweiten Mannschaft des FCB. Für das kommende Spiel gibt Tsakas die Marschroute vor, dass man "auf Augenhöhe spielen möchte" und "das Spiel so lange wie möglich offen halten will".

Der FC Maroc Wiesbaden will die bisher schwierige Saison (nur Platz 13 in der Liga) mit einem Pokalerfolg aufbessern. Der Verein hat den SV Erbenheim zu Gast. Die Gäste haben den Jahresstart gegen den FV Alemannia Nied verpatzt und hoffen auf ein besseres Ergebnis im Pokal-Fight.