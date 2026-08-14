Kreispokal: Sparta gewinnt deutlich beim GSV Ringe-Neugnadenfeld 1:5-Auswärtssieg für den Kreisligisten mit einem kuriosen Bryan-Roy-Gedächtnistorrn von Gerry Grave · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

Der GSV Ringe-Neugnadenfeld verliert sein Pokalspiel gegen Sparta 09 Nordhorn mit 1:5. Trotz des klaren Ergebnisses zeigten die Gastgeber großen Kampfgeist. Am Ende entschied die Effizienz der Gäste das Spiel.

Der doppelte Schock aus dem Nichts

Dabei hatte sich die Mannschaft von GSV-Spielertrainer Nico Imming taktisch hervorragend auf den Gegner eingestellt. Der 1,94 Meter große Hüne, der einst aus Twist kam, schickte eine disziplinierte Elf auf den Rasen, die den Gästen zunächst Paroli bot. Doch der Fußball schreibt manchmal seine eigenen, unberechenbaren Gesetze. Zunächst brachte Luca Alferink die Gäste in der zehnten Minute in Führung.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später folgte der große Moment des Spiels: Chris-Holger Bremer wollte das Leder von der linken Außenbahn in den Strafraum flanken, verunglückte die Hereingabe jedoch gründlich. Der Ball bekam eine seltsame Bogenlampe, segelte unhaltbar über den Torhüter hinweg und senkte sich zum 0:2 in den Winkel. Ein Treffer wie gemalt, der unweigerlich Erinnerungen an das legendäre Bryan-Roy-Tor für Ajax gegen VVV-Venlo aus dem Jahr 1991 weckte. Moral und der Traum von Höherem

Trotz dieses Wirkungstreffers ließen die Hausherren die Köpfe nicht hängen. Angeführt von Spielertrainer Imming stemmte sich Ringe gegen die Niederlage und belohnte sich in der 29. Minute durch Nico Kempkens mit dem hochverdienten 1:2-Anschlusstreffer. Die Heimelf schnupperte am Ausgleich, agierte in dieser Drangperiode jedoch zu offen. Sparta schaltete nach Ballgewinnen blitzschnell um und stellte noch vor der Pause den alten Abstand durch Alferink wieder her (1:3). Dass die Gäste aus Nordhorn Ausfälle wie die von Kamp, Daalmann oder Niehaus spielend kompensieren, unterstreicht die enorme Kadertiefe. Mit solchen Qualitätsspielern und der jahrelangen Konstanz auf diesem Niveau ist der Kreisligist ohnehin topbesetzt – und wer weiß, ob mit diesem Kader nicht langfristig auch wieder der ganz große Wurf an der Tabellenspitze möglich ist.