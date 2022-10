Kreispokal: Spannung in Biebesheim Olympia im Pokal durch 3:2 gegen SC Opel weiter

KREIS GROSS-GERAU. Das Achtelfinale im Kreispokal 2022/23 ist komplett. Am Donnerstagabend sind A-Ligist SG Trebur-Astheim und Kreisoberligist SV Olympia Biebesheim als 15. und 16. Team in die Runde der letzten 16 Mannschaften eingezogen. Trebur-Astheim gewann beim C-Ligisten SC Kickers Mörfelden mit 5:1, während sich Biebesheim nach einer spektakulären Schlussphase mit 3:2 gegen den SC Opel Rüsselsheim durchsetzte.

Do., 06.10.2022, 20:00 Uhr

Relativ eindeutig war die Angelegenheit in Mörfelden. Dort hatte René Falkenhainer die SG früh in Führung gebracht, und auch fortan hatte der A-Ligist mehr vom Spiel. Viel mehr Spannung war in Biebesheim geboten, wo der überlegene SV Olympia viele Chancen ausließ. „Wir hätten das viel früher klar machen müssen“, bilanzierte Olympia-Sprecher Maximilian Gewalt.

SC Kickers Mörfelden – SG Trebur-Astheim 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Falkenhainer (8.), 0:2 Stranner (19.), 0:3 Achilles (36.), 1:3 Serwatka (40.), 1:4 Muders (56.), 1:5 Eigentor (69.).