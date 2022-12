Kreispokal sorgt für fette Überraschungen Für die Fußball-Landesligisten SC Kapellen und Holzheimer SG ist schon im Viertelfinale Feierabend.

DJK Gnadental – Holzheimer SG 5:2 (4:0). Mit einem großen Knall warf die DJK Gnadental die Gäste aus dem Pokal. Bereits zur Pause konnten die Hausherren die Vorentscheidung herbeiführen. Marko Czempik (8.), Andrej Hildenberg (11./36.) und Ex-Holzheimer Maurice Girke sorgten für die fast schon sensationelle 4:0-Führung. Im zweiten Durchgang konnte die HSG durch Yannick Joosten (68.) und Onurcan Yazgili (90.+2) noch Ergebniskosmetik betreiben. Derman Disbudak (78.) traf für die DJK. „Die Mannschaft hat von Beginn an Knallgas gegeben und das 90 Minuten durchgehalten. Die Emotionalität auf dem Platz war spürbar, es war ein großartiges Spiel. Jetzt wollen wir den Pokal natürlich holen“, sagte DJK-Coach Sebastian Michalsky.

TSV Bayer Dormagen – SC Kapellen 6:4 nach Elfmeterschießen (0:0/2:2). Die stark ersatzgeschwächten Dormagener gingen nach der Pause durch ein Eigentor von Germanos Ioannidis (56.) und den Treffer von Marc Naroska (67.) mit 2:0 in Front. Der Bezirksligist schaffte es aber wiederum nicht, die Führung zu verwalten, so dass sich das Spiel noch zu einem echten Pokalkrimi entwickelte. „Es fehlt uns schlicht an der Fitness, da müssen wir im Winter definitiv dran arbeiten“, sagte Bayer-Trainer Marko Niestroj. Jonas Giesen (72.) und Dzenan Sinanovic (81.) glichen aus. Im Elfmeterschießen bewies allerdings der TSV die stärkeren Nerven und steht nun im Halbfinale. Niestroj: „Es war ein sensationeller Pokalfight. Jetzt wollen wir natürlich auch ins Finale.“ Für Kapellen ist das Pokal-Aus der nächste Rückschlag.