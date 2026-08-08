 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Kreispokal Solingen/Remscheid: SV Solingen feiert Kantersieg

In der 1. Runde des Kreispokals Remscheid/ Solingen setzte sich der SV Solingen schlussendlich deutlich gegen den BSC Union Solingen durch.

von Markus Becker · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Solingen steht in der 2. Runde des Kreispokals.
Der SV Solingen steht in der 2. Runde des Kreispokals. – Foto: Michael Heinz Kelleners

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Kreispokal Rem.-Sol.
SSV Born
TSV Solingen
Hackenberg
SV Solingen

Wer folgt auf Titelverteidiger DV Solingen? Der Kreispokal Remscheid/Solingen geht mit der Zusammenführung der beiden Kreise in seine zweite Auflage. Am Freitag erledigte der SV Solingen seine Pflichtaufgabe beim BSC Union Solingen souverän mit eineem 7:2-Sieg. Darauf folgt der große Block am Sonntag mit sieben Spielen. Das Landesliga-Treffen zwischen dem SSV Bergisch Born und TSV Solingen findet erst mit Verzögerung statt, da der TSV am kommenden Wochenende bereits im Niederrheinpokal im Einsatz ist.

Gestern, 19:00 Uhr
BSC Union Solingen
BSC Union SolingenBSC U. Sol.
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
2
7
Abpfiff

Mit dem Nackenschlag kurz vor der Pause durch den doppelten Kevin Tiedtke (41., 44.) schien die Partie ihren Lauf zu nehmen. Doch nach dem Seitenwechsel durfte der A-Ligist kurzzeitig wieder auf die Sensation hoffen nachdem der auch erst zu Wiederbeginn eingewechselte Baris Kösekadam nur wenige Momente später traf (46.). Vor knapp 200 Zuschauern benötigte der SV eine knappe Viertelstunde für die Antwort, die erneut in doppelter Form erfolgte. Alexander Hotea-Mironescu (60.) und Berdan Yalcin (63.) schienen den Landesligisten endgültig auf die Siegerstraße zu befördern, ehe Timm Cartus für den Außenseiter wieder verkürzte (65.). In der Schlussphase machte der SV allerdings allers klar. Armando Caivarella (76.), Hendrik Schnittert (86.) und Hasan Hayta (90.) sorgten schlussendlich auch für ein standesgemäßes Endergebnis.

BSC Union Solingen – SV Solingen 08/10 2:7
BSC Union Solingen: Tim Kühl, Gia Cong Nguyen, Thomas Ania, Pascal Milz, Justin Wolsing, Nick vom Orde, Marvin Schäfers, Carmelo Farruggia (46. Baris Kösekadam), Salvatore Renda (46. Timm Cartus), Kiano Cassidy Kestenus, Vincenzo Vinciguerra - Trainer: Benjamin Uhlenbrock
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller (63. Muhammet-Fathi Ödemis), Giuseppe Vraka, Hidi Kadessy (72. Emirkan Paldir), Armando Ciavarella, Robin Raaphael Heist (74. Henoc Gäel Junior Muamba), Kevin Tiedtke (56. Alexander Hotea-Mironescu), Alexander Hendrik Schnittert, David Szewczyk, Max Niklas Zäh (56. Hasan Kaan Hayta), Berdan Yusuf Yalcin - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Kevin Tiedtke (42.), 0:2 Kevin Tiedtke (44.), 1:2 Baris Kösekadam (46.), 1:3 Alexander Hotea-Mironescu (60.), 1:4 Berdan Yusuf Yalcin (63.), 2:4 Timm Cartus (65.), 2:5 Armando Ciavarella (76.), 2:6 Alexander Hendrik Schnittert (86.), 2:7 Hasan Kaan Hayta (87.)

Morgen, 12:30 Uhr
BV Remscheid
BV RemscheidBV Remscheid
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
12:30

Morgen, 13:00 Uhr
BV Burscheid
BV BurscheidBurscheid
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TG Burg
TG BurgTG Burg
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TV Herbeck
TV HerbeckTV Herbeck
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
Abgesagt

18. August, 20 Uhr


SSV Bergisch Born - TSV Solingen (Matchverlinkung folgt)

1. Runde
07.08.26 BSC Union Solingen - SV Solingen 08/10
09.08.26 BV Remscheid - GSV Langenfeld
09.08.26 BV Burscheid - Hastener TV
09.08.26 Dabringhauser TV - SSV Lützenkirchen
09.08.26 TuRa Remscheid-Süd - VfB 06 Langenfeld
09.08.26 TG Hilgen - SG Hackenberg
09.08.26 TG Burg - SSV Dhünn
09.08.26 TV Herbeck - SC Ayyildiz Remscheid
18.08.26 SSV Bergisch Born - TSV Solingen

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