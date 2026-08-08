Kreispokal Solingen/Remscheid: SV Solingen feiert Kantersieg

Wer folgt auf Titelverteidiger DV Solingen? Der Kreispokal Remscheid/Solingen geht mit der Zusammenführung der beiden Kreise in seine zweite Auflage. Am Freitag erledigte der SV Solingen seine Pflichtaufgabe beim BSC Union Solingen souverän mit eineem 7:2-Sieg. Darauf folgt der große Block am Sonntag mit sieben Spielen. Das Landesliga-Treffen zwischen dem SSV Bergisch Born und TSV Solingen findet erst mit Verzögerung statt, da der TSV am kommenden Wochenende bereits im Niederrheinpokal im Einsatz ist.
Mit dem Nackenschlag kurz vor der Pause durch den doppelten Kevin Tiedtke (41., 44.) schien die Partie ihren Lauf zu nehmen. Doch nach dem Seitenwechsel durfte der A-Ligist kurzzeitig wieder auf die Sensation hoffen nachdem der auch erst zu Wiederbeginn eingewechselte Baris Kösekadam nur wenige Momente später traf (46.). Vor knapp 200 Zuschauern benötigte der SV eine knappe Viertelstunde für die Antwort, die erneut in doppelter Form erfolgte. Alexander Hotea-Mironescu (60.) und Berdan Yalcin (63.) schienen den Landesligisten endgültig auf die Siegerstraße zu befördern, ehe Timm Cartus für den Außenseiter wieder verkürzte (65.). In der Schlussphase machte der SV allerdings allers klar. Armando Caivarella (76.), Hendrik Schnittert (86.) und Hasan Hayta (90.) sorgten schlussendlich auch für ein standesgemäßes Endergebnis.
BSC Union Solingen – SV Solingen 08/10 2:7
BSC Union Solingen: Tim Kühl, Gia Cong Nguyen, Thomas Ania, Pascal Milz, Justin Wolsing, Nick vom Orde, Marvin Schäfers, Carmelo Farruggia (46. Baris Kösekadam), Salvatore Renda (46. Timm Cartus), Kiano Cassidy Kestenus, Vincenzo Vinciguerra - Trainer: Benjamin Uhlenbrock
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller (63. Muhammet-Fathi Ödemis), Giuseppe Vraka, Hidi Kadessy (72. Emirkan Paldir), Armando Ciavarella, Robin Raaphael Heist (74. Henoc Gäel Junior Muamba), Kevin Tiedtke (56. Alexander Hotea-Mironescu), Alexander Hendrik Schnittert, David Szewczyk, Max Niklas Zäh (56. Hasan Kaan Hayta), Berdan Yusuf Yalcin - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Kevin Tiedtke (42.), 0:2 Kevin Tiedtke (44.), 1:2 Baris Kösekadam (46.), 1:3 Alexander Hotea-Mironescu (60.), 1:4 Berdan Yusuf Yalcin (63.), 2:4 Timm Cartus (65.), 2:5 Armando Ciavarella (76.), 2:6 Alexander Hendrik Schnittert (86.), 2:7 Hasan Kaan Hayta (87.)
SSV Bergisch Born - TSV Solingen (Matchverlinkung folgt)
1. Runde
07.08.26 BSC Union Solingen - SV Solingen 08/10
09.08.26 BV Remscheid - GSV Langenfeld
09.08.26 BV Burscheid - Hastener TV
09.08.26 Dabringhauser TV - SSV Lützenkirchen
09.08.26 TuRa Remscheid-Süd - VfB 06 Langenfeld
09.08.26 TG Hilgen - SG Hackenberg
09.08.26 TG Burg - SSV Dhünn
09.08.26 TV Herbeck - SC Ayyildiz Remscheid
18.08.26 SSV Bergisch Born - TSV Solingen
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