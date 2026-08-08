Kreispokal Solingen/Remscheid: SV Solingen feiert Kantersieg

Mit dem Nackenschlag kurz vor der Pause durch den doppelten Kevin Tiedtke (41., 44.) schien die Partie ihren Lauf zu nehmen. Doch nach dem Seitenwechsel durfte der A-Ligist kurzzeitig wieder auf die Sensation hoffen nachdem der auch erst zu Wiederbeginn eingewechselte Baris Kösekadam nur wenige Momente später traf (46.). Vor knapp 200 Zuschauern benötigte der SV eine knappe Viertelstunde für die Antwort, die erneut in doppelter Form erfolgte. Alexander Hotea-Mironescu (60.) und Berdan Yalcin (63.) schienen den Landesligisten endgültig auf die Siegerstraße zu befördern, ehe Timm Cartus für den Außenseiter wieder verkürzte (65.). In der Schlussphase machte der SV allerdings allers klar. Armando Caivarella (76.), Hendrik Schnittert (86.) und Hasan Hayta (90.) sorgten schlussendlich auch für ein standesgemäßes Endergebnis.