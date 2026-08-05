 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Kreispokal Solingen/Remscheid: Die 1. Runde live

Am Freitag startet die 1. Runde im Kreispokal Remscheid-Solingen. Titelkandidat SV Solingen gastiert beim BSC Union Solingen.

von Markus Becker · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Solingen ist am Freitagabend klarer Favorit.
Der SV Solingen ist am Freitagabend klarer Favorit. – Foto: Jens Terhardt

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Kreispokal Rem.-Sol.
SSV Born
TSV Solingen
Hackenberg
SV Solingen

Wer folgt auf Titelverteidiger DV Solingen? Der Kreispokal Remscheid/Solingen geht mit der Zusammenführung der beiden Kreise in seine zweite Auflage. Bereits am Freitag geht es mit dem Heimspiel des BSC Union Solingen los, der den Landesligisten SV Solingen zu Gast hat. Darauf folgt der große Block am Sonntag mit sieben Spielen. Das Landesliga-Treffer zwischen dem SSV Bergisch Born und TSV Solingen findet erst mit Verzögerung statt, da der TSV am kommenden Wochenende bereits im Niederrheinpokal im Einsatz ist.

Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr
BSC Union Solingen
BSC Union SolingenBSC U. Sol.
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
19:00live

So., 09.08.2026, 12:30 Uhr
BV Remscheid
BV RemscheidBV Remscheid
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
12:30

So., 09.08.2026, 13:00 Uhr
BV Burscheid
BV BurscheidBurscheid
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
13:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TG Burg
TG BurgTG Burg
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
15:00

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
TV Herbeck
TV HerbeckTV Herbeck
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
16:00

18. August, 20 Uhr


SSV Bergisch Born - TSV Solingen (Matchverlinkung folgt)

1. Runde
07.08.26 BSC Union Solingen - SV Solingen 08/10
09.08.26 BV Remscheid - GSV Langenfeld
09.08.26 BV Burscheid - Hastener TV
09.08.26 Dabringhauser TV - SSV Lützenkirchen
09.08.26 TuRa Remscheid-Süd - VfB 06 Langenfeld
09.08.26 TG Hilgen - SG Hackenberg
09.08.26 TG Burg - SSV Dhünn
09.08.26 TV Herbeck - SC Ayyildiz Remscheid
18.08.26 SSV Bergisch Born - TSV Solingen

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