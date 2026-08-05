Kreispokal Solingen/Remscheid: Die 1. Runde live

Der SV Solingen ist am Freitagabend klarer Favorit. – Foto: Jens Terhardt

Wer folgt auf Titelverteidiger DV Solingen? Der Kreispokal Remscheid/Solingen geht mit der Zusammenführung der beiden Kreise in seine zweite Auflage. Bereits am Freitag geht es mit dem Heimspiel des BSC Union Solingen los, der den Landesligisten SV Solingen zu Gast hat. Darauf folgt der große Block am Sonntag mit sieben Spielen. Das Landesliga-Treffer zwischen dem SSV Bergisch Born und TSV Solingen findet erst mit Verzögerung statt, da der TSV am kommenden Wochenende bereits im Niederrheinpokal im Einsatz ist.