Kreispokal Solingen/Remscheid: Die 1. Runde live

Wer folgt auf Titelverteidiger DV Solingen? Der Kreispokal Remscheid/Solingen geht mit der Zusammenführung der beiden Kreise in seine zweite Auflage. Bereits am Freitag geht es mit dem Heimspiel des BSC Union Solingen los, der den Landesligisten SV Solingen zu Gast hat. Darauf folgt der große Block am Sonntag mit sieben Spielen. Das Landesliga-Treffer zwischen dem SSV Bergisch Born und TSV Solingen findet erst mit Verzögerung statt, da der TSV am kommenden Wochenende bereits im Niederrheinpokal im Einsatz ist.
SSV Bergisch Born - TSV Solingen (Matchverlinkung folgt)
1. Runde
07.08.26 BSC Union Solingen - SV Solingen 08/10
09.08.26 BV Remscheid - GSV Langenfeld
09.08.26 BV Burscheid - Hastener TV
09.08.26 Dabringhauser TV - SSV Lützenkirchen
09.08.26 TuRa Remscheid-Süd - VfB 06 Langenfeld
09.08.26 TG Hilgen - SG Hackenberg
09.08.26 TG Burg - SSV Dhünn
09.08.26 TV Herbeck - SC Ayyildiz Remscheid
18.08.26 SSV Bergisch Born - TSV Solingen
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