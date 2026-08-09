Kreispokal Solingen: Zwei Elferschießen, Kantersiege und Torfestivals

Der Sonntag im Kreispokal/Remscheid wollte sich in Sachen Dramturgie nicht lumpen lassen. TuRa Remscheid-Süd bezwang den VfB Langenfeld nach einer turbulenten Partie erst über die Elfmeterlotterie. Auch der Dabringhauser TV konnte den SSV Lützenkirchen erst im Elfmeterschießen bezwingen. Für ähnlich viel Trubel sorgte auch der 8:6-Sieg von B-Ligist BV-Burscheid gegen den klassenhöheren Hastener TV. Die SG Hackenberg löste seine Pflichtaufgabe gegen TG Hilgen (7:0) souverän. Gleiches gilt für den GSV Langenfeld, der BV Remscheid einen Kantersieg aufdrückte (11:1). Das waren die Spiele.
Mit dem Nackenschlag kurz vor der Pause durch den doppelten Kevin Tiedtke (41., 44.) schien die Partie ihren Lauf zu nehmen. Doch nach dem Seitenwechsel durfte der A-Ligist kurzzeitig wieder auf die Sensation hoffen nachdem der auch erst zu Wiederbeginn eingewechselte Baris Kösekadam nur wenige Momente später traf (46.). Vor knapp 200 Zuschauern benötigte der SV eine knappe Viertelstunde für die Antwort, die erneut in doppelter Form erfolgte. Alexander Hotea-Mironescu (60.) und Berdan Yalcin (63.) schienen den Landesligisten endgültig auf die Siegerstraße zu befördern, ehe Timm Cartus für den Außenseiter wieder verkürzte (65.). In der Schlussphase machte der SV allerdings allers klar. Armando Caivarella (76.), Hendrik Schnittert (86.) und Hasan Hayta (90.) sorgten schlussendlich auch für ein standesgemäßes Endergebnis.
BSC Union Solingen – SV Solingen 08/10 2:7
BSC Union Solingen: Tim Kühl, Gia Cong Nguyen, Thomas Ania, Pascal Milz, Justin Wolsing, Nick vom Orde, Marvin Schäfers, Carmelo Farruggia (46. Baris Kösekadam), Salvatore Renda (46. Timm Cartus), Kiano Cassidy Kestenus, Vincenzo Vinciguerra - Trainer: Benjamin Uhlenbrock
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller (63. Muhammet-Fathi Ödemis), Giuseppe Vraka, Hidi Kadessy (72. Emirkan Paldir), Armando Ciavarella, Robin Raaphael Heist (74. Henoc Gäel Junior Muamba), Kevin Tiedtke (56. Alexander Hotea-Mironescu), Alexander Hendrik Schnittert, David Szewczyk, Max Niklas Zäh (56. Hasan Kaan Hayta), Berdan Yusuf Yalcin - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Kevin Tiedtke (42.), 0:2 Kevin Tiedtke (44.), 1:2 Baris Kösekadam (46.), 1:3 Alexander Hotea-Mironescu (60.), 1:4 Berdan Yusuf Yalcin (63.), 2:4 Timm Cartus (65.), 2:5 Armando Ciavarella (76.), 2:6 Alexander Hendrik Schnittert (86.), 2:7 Hasan Kaan Hayta (87.)
BV Remscheid – GSV Langenfeld 1:11
BV Remscheid: - Trainer: Donato Liliu
GSV Langenfeld: Mika Sievert, Jens-Sebastian Schmidt, Rafaele Lavalle, Leon Bernhardt (59. Philip Henning), Dennis Röltgen, Maximilian Joshua Kattmer, Ozan Dogan (65. Niklas ter Heide), Christian Dusi, Hasan Celik (77. Paul Becker), Fynn Stamm (46. Florian Sascha Rehm), Benedikt Bonn (65. Frederik Wulff) - Co-Trainer: Hassan El-Zein - Trainer: Veton Balaj
Schiedsrichter: Daniel Kirschbacher - Zuschauer: 50
Tore: 1:1 Ozan Dogan (36.), 1:2 Benedikt Bonn (37.), 1:3 Christian Dusi (40.), 1:4 Leon Bernhardt (45.), 1:5 Benedikt Bonn (54.), 1:6 Philip Henning (75.), 1:7 Rafaele Lavalle (76.), 1:8 Rafaele Lavalle (78.), 1:9 Frederik Wulff (78.), 1:10 Niklas ter Heide (85.), 1:11 Florian Sascha Rehm (90.
Dabringhauser TV – SSV Lützenkirchen 5:4 n.E.
Dabringhauser TV: Noah Brandherm, Finn Pannack, Luca Lasse vom Stein, Cedric Haldenwang, Yannick Weber (75. Cemal Öztürk), Mathias Echl (86. Nils Niklas Pannack), Niklas Lantzke, Mark John Lawton (57. Max Esgen), Yannik Nils Gehrmann (46. Tobias Bräuning), Anis Geus, Nick Salpetro - Trainer: Andreas Herweg - Co-Trainer: Mark Bros
SSV Lützenkirchen: Donovan Daum, Lars Josef Schmitt, Mustafa Uzun, Simon Gabriel Klünsch, Marcel Maier - Trainer: Altin Suloski - Trainer: Leon Röhler
Schiedsrichter: Ali Kazanci - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Marcel Maier (17.), 1:1 Nick Salpetro (86.), 2:1 Cemal Öztürk (100. i.E.), 2:2 Mustafa Uzun (101. i.E.), 3:2 Nick Salpetro (102. i.E.), 3:3 Simon Gabriel Klünsch (103. i.E.), 4:3 Finn Pannack (104. i.E.), 5:3 Tobias Bräuning (106. i.E.), 5:4 Donovan Daum (107. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Anis Geus (Dabringhauser TV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Donovan Daum (108.). Lars Josef Schmitt (SSV Lützenkirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Noah Brandherm (109.).
TuRa Remscheid-Süd – VfB 06 Langenfeld 8:6 n.E.
TuRa Remscheid-Süd: Robin Jockel (38. Ben Rohlf), Federico-Umberto Cacciola, Marco Ekkehard Saturno, Carlo Farella, Biagio Cantelli (45. Dmytro Bezghodkov), Sergen Berat Bozdas (75. Umut Cakir), Salvatore Longobucco (90. Gabriele Nazzareno), Boubacar Balde, Luca Lilliu (78. Giuseppe Pio Apicella), Ghartey Anderson, Clinton Mampuya - Trainer: Matthias Winkler
VfB 06 Langenfeld: Chanon Karsten Kiwitt, Marcel Krings, Emilio Evangelista, Florian Franke - Trainer: Fabian Krzykala
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Emilio Evangelista (3.), 0:2 Marcel Krings (24.), 1:2 Salvatore Longobucco (26.), 1:3 Florian Franke (41.), 2:3 Clinton Mampuya (45.), 2:4 Chanon Karsten Kiwitt (62.), 3:4 (70. Eigentor), 4:4 Ghartey Anderson (98.), 5:4 Clinton Mampuya (100. i.E.), 6:4 Ghartey Anderson (100. i.E.), 7:5 Boubacar Balde (100. i.E.), 8:6 Gabriele Nazzareno (100. i.E.), 6:5 (100. i.E.), 7:6 (100. i.E.)
Rot: Dmytro Bezghodkov (51./TuRa Remscheid-Süd/Letzter Mann)
Abgesagt:
1. Runde
07.08.26 BSC Union Solingen - SV Solingen 08/10
09.08.26 BV Remscheid - GSV Langenfeld
09.08.26 BV Burscheid - Hastener TV
09.08.26 Dabringhauser TV - SSV Lützenkirchen
09.08.26 TuRa Remscheid-Süd - VfB 06 Langenfeld
09.08.26 TG Hilgen - SG Hackenberg
09.08.26 TG Burg - SSV Dhünn
09.08.26 TV Herbeck - SC Ayyildiz Remscheid
18.08.26 SSV Bergisch Born - TSV Solingen
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