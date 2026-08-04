Kreispokal: So sieht das Achtelfinale aus

– Foto: Thorben Bornhöft

Das Kreispokal-Wochenende lieferte die ein oder andere Überraschung. Auch im Achtelfinale wollen Underdogs wie der FC Geestland II, die SG WDB oder der TSV Wehdel den favorisierten Kreisligisten ein Bein zu stellen.

Insgesamt schieden schon acht Teams der höchsten Spielklasse des Landkreises Cuxhaven aus. Daher kommt es im Achtelfinale nur zu einem Kreisliga-internen Duell, und zwar zwischen dem TSV Geversdorf und der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel, denen für die Saison jeweils mindestens das obere Tabellendrittel zugetraut wird. Der FC Land Wursten schaltete bereits zwei Ligakonkurrenten aus und reist nun zum FC Lune (1. Kreisklasse).

Ebenfalls bei Vertretern aus der 1. Kreisklasse treten der TSV Lamstedt, SV Spieka, die SG Nordholz/Oxstedt und SG Basbeck-Osten/Hemmoor, die es mit dem TSV Altenbruch wohl am härtesten traf, an. Aus der 2. Kreisklasse sind noch zwei Mannschaften vertreten. Der FC Geestland II überraschte bereits gegen die Spielvereinigung BISON und empfängt nun die SG FAW, während der TuS Eiche Stinstedt den letztjährigen Ligakonkurrenten FC Cuxhaven II empfängt.