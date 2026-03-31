Kreispokal Sieg: Troisdorf fordert Oberpleis

Gelingt Troisdorf die Überraschung? – Foto: stefan.hahne@web.de

Am Donnerstagabend wird im Kreispokal Sieg das letzte Finalticket ausgespielt. Im Halbfinale stehen sich die SF Troisdorf und der TuS Oberpleis gegenüber.

Es ist das Duell zweier Top-Teams aus ihrer jeweiligen Ligen: Während Troisdorf in der Kreisliga A als Tabellenzweiter voll im Aufstiegskampf mitmischt, dominiert Oberpleis die Bezirksliga und thront dort mit fünf Punkten Vorsprung souverän an der Spitze.

Beide Mannschaften haben im Viertelfinale gute Leistungen zeigen können. Troisdorf setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:3 gegen den SV Menden durch. Oberpleis hingegen sorgte mit einem 2:0-Erfolg gegen Mondorf für ein echtes Ausrufezeichen. Die Sportfreunde aus Troisdorf werden den Heimvorteil nutzen wollen, um den Favoriten aus der Bezirksliga ein Bein zu stellen. Extra-Motivation werden die Gastgeber kaum brauchen.