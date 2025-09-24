 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Aegidienberg gegen TuS Mondorf bei der ersten Runde des Kreispokals Sieg.
Aegidienberg gegen TuS Mondorf bei der ersten Runde des Kreispokals Sieg. – Foto: Christoph Tiroux

Kreispokal Sieg: Topduelle in Niederkassel und Uckerath

Niederkassel will für Überraschung sorgen – Rheidt reist selbstbewusst nach Uckerath

Kreispokal Sieg
1. FC Spich
SC Uckerath
Niederkassel
FC H. Rheidt

Im Kreispokal Sieg stehen diesen Donnerstag unter anderem zwei Top-Spiele auf dem Programm: Der 1. FC Niederkassel empfängt den 1. FC Spich, während der SC Uckerath auf den FC Hertha Rheidt trifft. Beide Partien versprechen spannenden Pokalfußball und haben das Potenzial, für große Emotionen zu sorgen.

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
19:30live

Niederkassel heiß auf das Pokalduell

Beim 1. FC Niederkassel ist die Vorfreude auf das Heimspiel gegen den 1. FC Spich riesig. Trainer Bület Basar betont, dass seine Mannschaft mit viel Energie in die Partie gehen wird:
„Wir haben richtig Bock auf das Pokalspiel und werden alles reinwerfen. Im Pokal ist bekanntlich alles möglich, und wir hoffen natürlich, dass wir am Ende jubeln können.“

Morgen, 19:30 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
19:30

Rheidt will Serie fortsetzen

Für den FC Hertha Rheidt geht es zum schweren Auswärtsspiel beim SC Uckerath. Trainer Holger Adenheuer weiß, dass sein Team nicht als Favorit gilt, möchte aber die positive Serie ausbauen:
„Wir haben ein schweres Auswärtsspiel und gehen sicher nicht als Favorit ins Spiel. Wir wollen aber gerade vor dem nächsten schweren Spiel in Deutz im Flow und damit ungeschlagen bleiben. Ob wir personell wechseln, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining.“

Niederkassel setzt auf die Außenseiterchance gegen Spich, Rheidt möchte auch in Uckerath seine gute Form bestätigen – die Zuschauer im Rhein-Sieg-Kreis können sich auf zwei packende Pokalabende freuen.

Die restlichen Spiele der 2. Runde Kreispokal Sieg:

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sankt Augustin
FC Sankt AugustinSt. Augustin
SV Menden
SV MendenSV Menden
2
4
Abpfiff

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Kaldauen
SSV KaldauenSSV Kaldauen
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Herchen
TuS HerchenTuS Herchen
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Eudenbach
TuS EudenbachEudenbach
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SV Öttershagen
SV ÖttershagenÖttershagen
SV Lohmar
SV LohmarSV Lohmar
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Happerschoß
SSV HapperschoßHapperschoß
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
TV Rott
TV RottTV Rott
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Schladern
TuS SchladernSchladern
VfR Marienfeld
VfR MarienfeldMarienfeld
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SpVgg Lülsdorf-Ranzel
SpVgg Lülsdorf-RanzelLülsdorf-Ra.
FC Flying Albatros
FC Flying AlbatrosFC Flying
19:30

