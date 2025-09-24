Kreispokal Sieg: Topduelle in Niederkassel und Uckerath

Im Kreispokal Sieg stehen diesen Donnerstag unter anderem zwei Top-Spiele auf dem Programm: Der 1. FC Niederkassel empfängt den 1. FC Spich, während der SC Uckerath auf den FC Hertha Rheidt trifft. Beide Partien versprechen spannenden Pokalfußball und haben das Potenzial, für große Emotionen zu sorgen.

Beim 1. FC Niederkassel ist die Vorfreude auf das Heimspiel gegen den 1. FC Spich riesig. Trainer Bület Basar betont, dass seine Mannschaft mit viel Energie in die Partie gehen wird: „Wir haben richtig Bock auf das Pokalspiel und werden alles reinwerfen. Im Pokal ist bekanntlich alles möglich, und wir hoffen natürlich, dass wir am Ende jubeln können.“

Rheidt will Serie fortsetzen

Für den FC Hertha Rheidt geht es zum schweren Auswärtsspiel beim SC Uckerath. Trainer Holger Adenheuer weiß, dass sein Team nicht als Favorit gilt, möchte aber die positive Serie ausbauen:

„Wir haben ein schweres Auswärtsspiel und gehen sicher nicht als Favorit ins Spiel. Wir wollen aber gerade vor dem nächsten schweren Spiel in Deutz im Flow und damit ungeschlagen bleiben. Ob wir personell wechseln, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining.“

Niederkassel setzt auf die Außenseiterchance gegen Spich, Rheidt möchte auch in Uckerath seine gute Form bestätigen – die Zuschauer im Rhein-Sieg-Kreis können sich auf zwei packende Pokalabende freuen.

Die restlichen Spiele der 2. Runde Kreispokal Sieg:

