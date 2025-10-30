Kreispokal: SG schießt "lethargische" SKV raus

Dornheim (abi). Im Elfmeterschießen haben die A-Liga-Fußballer der SG Dornheim die zwei Klassen höhere SKV Büttelborn mit 5:3 (1:1/2:2) aus dem Kreispokal geschossen. „Unser Torhüter Flo Langhans avancierte mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner“, freute sich SG-Coach Tom Schmuck über den Einzug ins Viertelfinale.

Ayoub Mahmoud brachte die Gastgeber in Führung (7.). Gruppenligist SKV kam durch Marvin Austen zum 1:1 (9.). „Eine temporeiche Partie, wobei wir ein Übergewicht hatten“, fand Schmuck. „Nach der Pause kam Büttelborn besser ins Spiel, aber nach 15 Minuten haben wir wieder übernommen.“

In der Schlussphase verpasste Jonas Putzenlechner freistehend, worauf wiederum Austen zum 2:1 traf (82.). Doch Laurenz Bender gelang per Kopf noch das 2:2 für die SG (84.), die dann das Elfmeterschießen für sich entschied. SKV-Pressesprecher Ulrich Rein sprach von „einer absolut enttäuschenden Vorstellung. Wir mussten auf einige Stammkräfte verzichten, aber dies ist keine Entschuldigung für einen lethargischen, fast schon lustlosen Auftritt. Die Dornheimer haben viel mehr Engagement gezeigt.“





