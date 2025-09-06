Kreispokal: SG Bexbach dreht Spiel und ist nun im Viertelfinale

Das war in Halbzeit 2 nichts für schwache Nerven. Im Achtelfinale des Kreispokals Ostsaar setzte sich die SG Bexbach in einer packenden Schlussphase gegen den Landesligisten SpVgg Einöd nach 0:2 Rückstand noch mit 3:2 durch. Das Team der Trainer Jens Albrecht/Marc Fischer war bis zum Ende hochmotiviert, glaubte an ein Weiterkommen und konnte die Begegnung innerhalb von 7 Minuten drehen und durch 2 Tore von Tobias Deutsch und einen Treffer von Jens Albrecht für sich entscheiden. Die SG Bexbach trifft nun im Viertelfinale des Kreispokals Ost am Mittwoch, 17.09.25 zu Hause auf die DJK St. Ingbert.

Nach dem Wechsel sollte es etwas lebhafter werden, als beide Mannschaften ihre Offensivaktionen verstärkten. Nach einer Stunde Spielzeit ging Einöd nach einem fragwürdigen Strafstoß durch Leon Knoll mit 0:1 in Führung. Bereits 5 Minuten später konnte Phlip Jacob den Vorsprung auf 0:2 ausbauen.

Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse am alten Schlammweiher begann die Partie relativ verhalten mit nur wenigen Torraumszenen. Das Geschehen bewegte sich meist im Mittelfeld. Zwar hatten die Gäste nach etwa einer halben Stunde Spielzeit etwas mehr vom Spiel, doch verlief die 1 Halbzeit insgesamt auf Augenhöhe. Ein Klassenunterschied war nicht erkennbar.

Kurz danach gab es bei den Einheimischen einen Dreifachwechsel, als Ben Schug, Jens Albrecht und Leon Kraus auf den Platz kamen. In der Folge zeigte die Truppe eine tolle Moral, bewahrte die Ruhe, ließ den Kopf nicht hängen und feuerte sich gegenseitig an. Mit dieser Einstellung und lautstark unterstützt von den eigenen Fans gelang es dem Außenseiter, die Partie zwischen der 75. und 82. Minute in beeindruckender Manier komplett zu drehen.

Zunächst gelang Tobias Deutsch nach einem Einwurf von Marian Eichel der 1:2 Anschlusstreffer. Er behauptete den Ball und traf aus spitzem Winkel mit einem abgefälschten Schuss. Nur 2 Minuten später dann der 2:2 Ausgleich. Ben Schug legte maßgerecht auf Jens Albrecht, der mit einem sehenswerten Vollspannschuss ins lange Eck traf. Und es sollte für die SG Bexbach noch besser kommen: Nach einer Hereingabe von Jens Albrecht fiel die Kugel Tobias Deutsch vor die Füße und der hämmerte den Ball mit seinem starken „Linken“ bekleidet von einem „Jubelorkan“ zum 3:2 ins Eck (82.)

Leider wurde die bis dahin sehr faire Begegnung nun immer ruppiger. Der Unparteiische musste in dieser intensiven Schlussphase nicht weniger als 7 x gelb zeigen (5x gegen Gästespieler), Darunter auch einige „Frustfouls“, die zum Glück nicht zu größeren Verletzungen führten.

Riesengroß war der Jubel bei Spielern und Fans als der Unparteiische nach 95 Minuten die Partie beendete. Mit einer tollen Moral und der richtigen Einstellung konnte sich die Mannschaft belohnen und mit Unterstützung der Fans die Partie noch für sich entscheiden.

Bericht: Peter Höffner