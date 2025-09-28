Kreispokal: Schafft TSV Gruiten Sensation gegen TVD Velbert?

SV Jägerhaus-Linde – ASV Mettmann. Bereits am Dienstagabend (Anstoß 20 Uhr – Sportplatz „Linde“) findet die Begegnung beim Wuppertaler A-Kreisligisten statt. Der machte die Hoffnungen des ASV auf ein „richtiges“ Kreispokal-Derby gegen den ebenfalls auf der Anlage an der Hasseler Straße beheimateten FC Mettmann 08 zunichte.

Das Team des im Sommer gekommenen neuen Trainers Julian Ramos-Lucas verkürzte zwar am 30. September in der Qualifikationsrunde durch Tobias Freese zwischenzeitlich auf 1:2, konnte aber die 1:3-Niederlage nicht verhindern. Das Flutlichtspiel nehmen die Mettmanner mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Respekt in Angriff. „Als klassentieferer Verein wird der Gegner sicherlich besonders motiviert sein. Aber das ist unsere Mannschaft, in der es allenfalls punktuelle Veränderungen gibt, natürlich auch. Unser Ziel ist es, in den Niederrheinpokal einzuziehen“, betont der Sportliche Leiter Imad Omairat. Für den privat verhinderten Chefcoach Sebastian Pichura stehen die Co-Trainer Acar Sar und Daniel Rehag in der Verantwortung.

Auch in Wülfrath macht man keinen Hehl daraus, dass in dieser Saison der Einzug in den Niederrheinpokal mit ganz oben auf der „To-do-Liste“ steht. Andererseits Cronenberg: Da war doch was? Anfang Dezember vergangenen Jahres musste der FCW durch die 5:6-Niederlage nach Elfmeter-Schießen bereits früh die Segel im Kreispokal streichen. Unter umgekehrten Vorzeichen. Seinerzeit spielte der CSC noch in der Landesliga, Wülfrath eine Klasse tiefer. „Wir nehmen das Spiel und den Gegner sehr ernst, wollen zumindest die erste Runde des Niederrheinpokals erreichen. Eine große Rotation wird es auch nicht im Kader geben, weitgehend soll es das aktuelle Stammpersonal richten“, sagt Joscha Weber. Der Chefcoach nimmt nur auf der Torhüterposition einen Wechsel vor: Mika Mrstik steht an Stelle von Stammkeeper Marvin Oberhoff zwischen den Pfosten.

Dabei treffen die Kalkstädter am Mittwoch (Anstoß 19.30 Uhr – Horst-Neuhoff-Sportplatz, Hauptstraße) auf zwei „alte Bekannte“: Angreifer Dominik Schäfer wechselte im September nach nur wenigen Wochen am Erbacher Berg zurück nach Cronenberg. Dort hatte gleich zu Saisonbeginn bereits Abwehrspieler Luke Jahnke angeheuert, während Lukas Trier umgekehrt auf seine ehemaligen Teamkollegen trifft. Der oberligaerfahrene Zugang lief zuvor für die Cronenberger auf.

TSV Gruiten – TVD Velbert