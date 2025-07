Kreispokal: SC Münchholzhausen/Dutenhofen steht in 2. Runde

Wetzlar. Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen hat seinem Trainer am Mittwochabend ein besonderes Geschenk bereitet. Am 49. Geburtstag von Jan Hartmann gewann der Kreisoberligist das Erstrundenduell im Fußball-Kreispokal bei Eintracht Wetzlar – allerdings am Ende etwas glücklich mit 3:2 (1:1). Markus Schreiber erzielte in der 84. Minute den Siegtreffer für den Favoriten, der sich über lange Zeit sehr schwer tat mit den Gastgebern.