Kreispokal: Sandbach will sich nicht verstecken

Gegen die Reserve des SV Hummetroth (von rechts, Waios Floros und Zameer Noor) gewann Luca Wirth mit der SG Sandbach in der Kreisliga A zuletzt deutlich mit 4:0. Gegen die Hessenliga-Mannschaft des SVH wartet im Kreispokalfinale allerdings ein ganz anderes Kaliber auf den A-Liga-Meister. Foto: Herbert Krämer

Brensbach. Im Kreispokalfinale stehen sich am Mittwoch (19 Uhr, in Brensbach) der SV Hummetroth und die SG Sandbach gegenüber. Auf dem Papier ist das eine klare Sache: Hessenligist gegen A-Liga-Meister.

Sandbachs Trainer Sebastian Saufhaus macht daraus auch keinen Hehl: „Das ist natürlich ein super schweres Unterfangen, das ist uns vollkommen klar.“ Er sagt aber auch: „Am Ende ist es trotzdem ein Finale. Und wenn man ehrlich ist, hat man immer den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen.“ Trotz der klaren Favoritenrolle des klassenhöheren Gegners wolle die SGS mutig auftreten. „Wir werden versuchen, mit allem, was wir haben, gegen eine drohende Niederlage anzukämpfen. Und wenn es dann hinten raus nicht gereicht hat, dann ist es halt so. Aber wir werden da nicht ängstlich hineingehen“, betont Saufhaus.

Jeder rechne mit der Niederlage und daraus könne seine Mannschaft die Motivation ziehen. „Vielleicht haben wir doch diese eine Chance“, merkt der Trainer an. „Und vor allem die Möglichkeit, mit einem Sieg in den Hessenpokal einzuziehen, ist eine zusätzliche Motivation.“

Sandbach kommt mit Schwung ins Endspiel. Die Mannschaft sicherte sich die Meisterschaft in der A-Liga, wo sie die Hummetröther Reserve in der Hinrunde 3:0 und im Rückspiel 4:0 geschlagen hatte, bereits vor zwei Wochen am 26. Spieltag. Doch darauf ruhten sich seine Spieler nicht aus, versicherte Saufhaus: „Die Jungs haben nach dem verdienten Aufstieg sehr schnell wieder in den anderen Modus geschaltet, weil sie das Endspiel gegen Hummetroth die ganze Zeit vor Augen hatten.“

Den freien Sonntag wegen der Spielabsage der SG Nieder-Kainsbach aus personellen Gründen nutzen die Sandbacher für eine Trainingseinheit. „Alle Spieler waren da, die Jungs sind komplett fokussiert auf das Finale. Die A-Liga-Meisterschaft ist nichts, worauf man sich auch nur ansatzweise ausruhen kann, wenn man einen Hessenligisten ärgern möchte.“ Der Weg ins Finale führte Sandbach über die SG Rothenberg (2:0), den TV Fränkisch Crumbach (3:0), den FV Mümling-Grumbach (4:0) und den SV Lützel-Wiebelsbach (3:2).

Hummetroths Trainer Lagator trifft auf Ex-Verein

Zwei Sandbacher Stammspieler kennen den Finalgegner bestens: Deniz Babayigit und Mehmet Yildirim waren in der Vorsaison noch beim SV Hummetroth aktiv. Während Babayigit nach Einsätzen in der Hummetröther Reserve bereits zu Saisonbeginn zur SG Sandbach gewechselt war, hatte der Sandbacher Rückkehrer Yildirim erst im Pokalhalbfinale gegen Lützel-Wiebelsbach seinen ersten Einsatz für die Saufhaus-Elf. Yildirim hatte einst in der Sandbacher Jugend gespielt und war bereits vor zehn Jahren in der Gruppenliga für die SG am Ball. Anschließend sammelte er Erfahrungen in der Verbandsliga bei Viktoria Urberach, dem SV Münster und schließlich in Hummetroth.

Eine weitere Personalie, die Brisanz verspricht, ist Tino Lagator. Der Trainer des SV Hummetroth war bis zum Winter noch bei der SG Sandbach an der Seitenlinie gestanden, bis er zum Rückrundenbeginn als Co-Trainer zum Hessenligisten wechselte. Nach dem Rücktritt von Denis Streker übernahm Lagator Mitte April als Interimstrainer. Und er überzeugte die Verantwortlichen: Der Verein verkündete kürzlich, dass er mit Lagator in die neue Saison gehen wird.

Lagator sagt über seine Ex-Mannschaft: „Sandbach ist eigentlich keine A‑Liga-Mannschaft, sie sind stärker. Es wird schwierig, auch weil wir jetzt von großen Emotionen aus der Hessenliga kommen.“ Hummetroth gewann zwar am vergangenen Wochenende 3:1 gegen den Tabellenzweiten FC Eddersheim, steckt aber immer noch im Abstiegskampf in der Hessenliga. Am kommenden Wochenende können die Hummetröther im direkten Duell gegen den CSC Kassel den Klassenerhalt perfekt machen.

Heute, 19:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth SG Sandbach SG Sandbach 19:00 PUSH

„Jetzt gegen einen A-Ligisten zu spielen, ist nicht einfach. Aber es ist mein Job, sicherzustellen, dass wir da souverän auftreten und das Spiel gewinnen“, betont Lagator. Wie wichtig der Mannschaft der Titelgewinn ist, verdeutlicht auch Hummetroths Kapitän Danny Klein: „Wir müssen am Mittwoch den Pokal holen.“

Für den SV Hummetroth wäre es der vierte Kreispokalsieg in Folge. Auf dem Weg ins Finale räumte die Lagator-Elf die SG Bad König/Zell (9:1), den Vorjahresfinalisten SSV Brensbach (3:0, kampflos), den TSV Höchst (3:1) und die SG Rimhorn/Neustadt (6:1) aus dem Weg.



