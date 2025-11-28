Kreispokal: RWW braucht lange zum Sieg

Goddelau/Walldorf. Zweimal waren sie in Führung gegangen, hielten bis zur 85. Minute ein 2:2. Doch dann fingen die Kreisoberliga-Kicker des TSV Goddelau noch zwei Tore und mussten sich im Achtelfinale des Kreispokals dem Favoriten von RW Walldorf 2:4 (2:1) geschlagen geben.

„Wir haben sehr gut verteidigt und den Hessenligisten vor eine Aufgabe gestellt. Dass wir zur Pause 2:1 vorne liegen, war ein großer Erfolg“, hob Ruben Kiroff vom TSV hervor. Dabei hatte Simon Pfaff schon in der ersten Minute für das 1:0 gesorgt und traf per Strafstoß auch zum 2:1 (42.). „Dann hat Rot-Weiß ordentlich Gas gegeben und gleicht aus, kam aber nicht zu vielen Chancen und macht erst am Ende noch zwei Tore“, so Kiroff.