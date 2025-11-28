Kreispokal: RWW braucht lange zum Sieg

Goddelau/Walldorf. Zweimal waren sie in Führung gegangen, hielten bis zur 85. Minute ein 2:2. Doch dann fingen die Kreisoberliga-Kicker des TSV Goddelau noch zwei Tore und mussten sich im Achtelfinale des Kreispokals dem Favoriten von RW Walldorf 2:4 (2:1) geschlagen geben.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
„Wir haben sehr gut verteidigt und den Hessenligisten vor eine Aufgabe gestellt. Dass wir zur Pause 2:1 vorne liegen, war ein großer Erfolg“, hob Ruben Kiroff vom TSV hervor. Dabei hatte Simon Pfaff schon in der ersten Minute für das 1:0 gesorgt und traf per Strafstoß auch zum 2:1 (42.). „Dann hat Rot-Weiß ordentlich Gas gegeben und gleicht aus, kam aber nicht zu vielen Chancen und macht erst am Ende noch zwei Tore“, so Kiroff.
RWW-Trainer Artur Lemm sah „den zu erwartenden Kampf auf tiefem Rasen. Den haben wir in der ersten Halbzeit nicht gut angenommen. Aber danach haben wir eine bessere Mentalität gezeigt und die zweite Halbzeit mit drei Toren gewonnen.“ Bennett Kruse und Jakob Voett trafen in der Schlussphase zum Sieg. Tore: 1:0 Pfaff (1.), 1:1 Kruse (35.), 2:1 Pfaff (42./FE), 2:2 Doganay (55.), 2:3 Kruse (85.), 2:4 Voett (90.+4).