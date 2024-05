Kreispokal: RW Walldorf verteidigt den Titel

Königstädten. Neunzehn Jahre war es her, dass es die SKV Büttelborn zuletzt ins Finale des Kreispokals geschafft hatte. Damals gab es eine 1:4-Niederlage gegen die SV 07 Bischofsheim. Kürzlich sagte Vorstandsmitglied Peter Krieg in einer Mischung aus Kampfgeist und Augenzwinkern: „Diesmal gewinnen wir das Ding.“ Doch daraus wurde nichts, so sehr die SKV gestern in Königstädten auch kämpfte, Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf beizukommen: Der Gruppenligist unterlag dem zwei Klassen höher eingestuften Titelverteidiger im Finale mit 2:5 (0:1). „Schade, aber wir sind trotzdem stolz“, sagte SKV-Co-Trainer Jonas Schuster: „Wir haben einem Hessenligisten lange Paroli geboten.“ RWW-Trainer Artur Lemm, von seinen Spielern ausgiebig mit Bier geduscht, resümierte: „Wir freuen uns, dass wir den Titel wieder geholt haben, dass es am Ende ein recht klares Ergebnis war – und dass wir im nächsten Jahr wieder im Hessenpokal spielen.“