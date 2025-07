Kreispokal RTK: Titelverteidiger Orlen mit Heimspiel

Seitzenhahn . Bei der Ligabesprechung des Fußballkreises Rheingau-Taunus wurden auch die Kreispokal-Paarungen ausgelost. Losfee Bianca Herold von der SG Orlen, die als Klassenleiterin die A-Liga übernimmt, zog für ihren Verein, der in der vergangenen Saison im denkwürdigen Finale in Seitzenhahn (5:4 nach Elfmeterschießen) den Verbandsligisten SG Walluf besiegt hatte, ein Heimspiel gegen den Kreisoberliga-Konkurrenten SG Bad Schwalbach/Langenseifen. Am 27. Juli (15 Uhr) empfangen die Orlener in der ersten Hessenpokalrunde zunächst Hessenligist FC Eddersheim.

Bei den Alten Herren Ü35, bei denen drei Ü32-Routiniers mitspielen dürfen, ist Titelverteidiger Spvgg. Eltville beim FSV Winkel gefordert. Doch erst reist die Eltviller AH am 26./27. Juli als Hessenpokalsieger zu den Süddeutschen der Ü32 nach Ulm, trifft dort auch auf die Ü32 des FC Bayern um Maximilian Nicu.

Männer, 1. Runde: SV Walsdorf – SV Seitzenhahn, SG Orlen – SG Bad Schwalbach/Langenseifen (Termin offen), 1. FC Hettenhain – FSV Oberwalluf, SG Hohenstein – FSV Taunusstein, Baris Spor Idstein – TuS Kemel, FC Waldrems – Türk Spor Bad Schwalbach, SG Heftrich/Niederseelbach – FC Limbach (alle So, 27. Juli, 15 Uhr). Die zweite Runde wird am 17./18. August, 20 Uhr, gespielt, das Endspiel am 14. Mai 2026 (16 Uhr).

Frauen, 1. Runde: TSV Bleidenstadt – SV Johannisberg, SG Heftrich/Niederseelbach – FSG Geisenheim/Erbach (beide, 10. September, 19.30 Uhr). Das Finale steigt am 3. Oktober (15 Uhr) in Geisenheim.

Alte Herren Ü35, Gruppe 1: FSV Winkel – Spvgg. Eltville, FV 08 Geisenheim – SG Walluf (beide, 24. September, Uhrzeit noch offen). Die übrigen Mannschaften haben Freilos. Die zweite Runde wird am 22. Oktober gespielt. – Gruppe 2: SV Neuhof – TV 1844 Idstein, TuS 03 Beuerbach – SG Walsdorf/Wörsdorf, SG Laufenselden – SV Heftrich, TSV Bleidenstadt – FC Waldems, SG Orlen – TGSV Holzhausen (alle, 24. September, Uhrzeit noch offen). Die zweite Runde steigt am 22. Oktober, das Finale am 14. Mai 2026.