Kreispokal RTK: Orlen und Ra/Ma kämpfen um den Finaleinzug

Taunusstein . Im Pokalviertelfinale gegen den Gruppenligisten SV Wallrabenstein erwischte das Team von Kreisoberligist SG Orlen einen Sahnetag. Um zuletzt in der Liga beim 0:5 in Oberwalluf einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen zu müssen.

Am Donnerstag (20 Uhr) kommt nun im Rheingau-Taunus-Pokal mit der SG Rauenthal/Martinsthal wiederum ein Gruppenligist zur SGO. Der Sieger zieht ins Finale gegen die SG Walluf ein, das am 1. Mai in Seitzenhahn steigt. Auch ohne den noch gesperrten Finn Ott und verletzungsbedingte Ausfälle wollen die Taunussteiner den Finaleinzug anpeilen.