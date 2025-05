Kreispokal RTK: Bei SG Orlen bricht Jubel-Orkan aus

Taunusstein. Was für ein Fußball-Drama: Am Ende entschied es Marvin Menger für die SG Orlen. Der 38-Jährige, der im Fußball schon so viel erlebt hat und ihn quasi lebt, verwandelte beim Entscheidungsschießen als fünfter Schütze seines Teams zum 4:3. Zur Pause hatte Außenseiter SGO 1:0 geführt, nach 90 und 120 Minuten hieß es im Duell gegen Verbandsligist SG Walluf 1:1. Bis die Sensation perfekt war und der Orlener Jubel-Orkan losbrach. Endstand 5:4 für die Taunussteiner, die damit auch in den Hessenpokal einziehen.