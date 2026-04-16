Kreispokal: Rhynern verliert Elferkrimi - Gievenbeck und Vreden weiter

Auch im vergangenen Jahr standen sich Holzwickede und Rhynern im Kreispokal-Halbfinale gegenüber. Der Oberligist setzte sich damals mit 2:0 durch. – Foto: Matthias Keil

Die Oberligisten SV Westfalia Rhynern (bei Westfalenligist Holzwickeder SC), 1. FC Gievenbeck (bei Bezirksligist Concordia Albachten) und SpVgg Vreden (gegen Westfalenligist GW Nottuln) möchten in ihren Kreispokal-Wettbewerben in das Finale einziehen.

In der Bezirksliga 6 marschiert der Kirchhörder SC Richtung Landesliga. Ein Sieg im Nachholspiel beim FC Hellas/Makedonikos Hagen ist Voraussetzung, um Verfolger Ararat Gevelsberg auf Distanz zu halten.

In der Bezirksliga 12 braucht Verfolger SC Greven 09 im Nachholspiel bei Germania Hauenhorst einen Dreier, um Druck auf Spitzenreiter SC Münster 08 auszuüben.

In der Landesliga 4 kämpft Vorwärts Wettringen im Auswärtsspiel bei ASK Ahlen um den Klassenerhalt.

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