 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Kreispokal: Rhynern verliert Elferkrimi - Gievenbeck und Vreden weiter

Zahlreiche Partien am Donnerstagabend im Liveticker

von red · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser
Auch im vergangenen Jahr standen sich Holzwickede und Rhynern im Kreispokal-Halbfinale gegenüber. Der Oberligist setzte sich damals mit 2:0 durch.
Auch im vergangenen Jahr standen sich Holzwickede und Rhynern im Kreispokal-Halbfinale gegenüber. Der Oberligist setzte sich damals mit 2:0 durch. – Foto: Matthias Keil

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LL Westfalen St. 4
BZL Westfalen St. 6
BZL Westfalen St 12
Kreispokal Unna-Hamm
Kreisp. Ahaus-Coesf.

Die Oberligisten SV Westfalia Rhynern (bei Westfalenligist Holzwickeder SC), 1. FC Gievenbeck (bei Bezirksligist Concordia Albachten) und SpVgg Vreden (gegen Westfalenligist GW Nottuln) möchten in ihren Kreispokal-Wettbewerben in das Finale einziehen.

In der Bezirksliga 6 marschiert der Kirchhörder SC Richtung Landesliga. Ein Sieg im Nachholspiel beim FC Hellas/Makedonikos Hagen ist Voraussetzung, um Verfolger Ararat Gevelsberg auf Distanz zu halten.

In der Bezirksliga 12 braucht Verfolger SC Greven 09 im Nachholspiel bei Germania Hauenhorst einen Dreier, um Druck auf Spitzenreiter SC Münster 08 auszuüben.

In der Landesliga 4 kämpft Vorwärts Wettringen im Auswärtsspiel bei ASK Ahlen um den Klassenerhalt.

Diese und mehr Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 19:00 Uhr
FC Hellas Makedonikos Hagen
FC Hellas Makedonikos HagenHellas Hagen
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
0
3
Abpfiff

Hellas/Makedonikos Hagen - Kirchhörder SC (Bezirksliga 6)

Heute, 18:30 Uhr
Germania Hauenhorst
Germania HauenhorstGermania Hauenhorst
SC Greven 09
SC Greven 09SC Greven 09
1
1
Abpfiff

Germania Hauenhorst - SC Greven 09 (Bezirksliga 12)

Heute, 19:30 Uhr
ASK Ahlen
ASK Ahlen ASK Ahlen
Vorwärts Wettringen
Vorwärts WettringenVorwärts Wettringen
2
3
Abpfiff

ASK Ahlen - Vorwärts Wettringen (Landesliga 4)

Heute, 19:00 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
9
n.E.
8
Abpfiff

Holzwickeder SC - Westfalia Rhynern (Kreispokal Unna/Hamm)
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Jan Nielinger, Michael Kuhfeld, Maurice Majewski, Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin, Luis Weiß, Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Leo Mayka - Trainer: Kurtulus Öztürk
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Patrick Franke, Semih Tirgil, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Connor Mc Leod, Fabian Brall, Mathis Paschko, Kerim Yüksel Karyagdi, Georges Arthur Baya Baya, Henrik Koch - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt

Heute, 19:30 Uhr
Concordia Albachten
Concordia AlbachtenConcordia Albachten
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
0
1
Abpfiff

Concordia Albacten - 1. FC Gievenbeck (Kreispokal Münster)
Concordia Albachten: Leon Berkemeyer, Devin Bürschgens, Max Heimsath, Paul Schudzich, Simon Gloger, Maximilian Wolf, Max Knoche, Levin Dörfel, Yannick Niehues, Bennet Klein, Arbnor Jashari - Trainer: Marco Weitz
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Leo Scheipers, Jonas Tepper, Tom Sikorski, Leon Richter, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Louis Martin, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
DJK GW Nottuln
DJK GW NottulnGW Nottuln
2
1
Abpfiff

SpVgg Vreden - GW Nottuln (Kreispokal Ahaus/Coesfeld)
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Leon Kondring, Matteo Anton Geesink, Julian Risthaus, Anton Heynk, Maximilian Hinkelmann - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
DJK GW Nottuln: Alessandro Sidoti, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing, Noah Hörsting, Kevin Stenzel, Lukas Cofalik, Jakob Metze, Lukas Höing - Trainer: Darius Schwering

Heute, 19:30 Uhr
TuS Frisch Auf Dünne
TuS Frisch Auf DünneTuS Dünne
SC Herford
SC HerfordSC Herford
0
5
Abpfiff

TuS Dünne - SC Herford (Kreispokal Herford)

Heute, 19:00 Uhr
TSV Werdohl
TSV WerdohlTSV Werdohl
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
0
6
Abpfiff

TSV Werdohl - RSV Meinerzhagen (Kreispokal Lüdenscheid)

Heute, 19:30 Uhr
SG Oesterweg
SG OesterwegSG Oesterweg
SpVg. Heepen
SpVg. HeepenSpVg. Heepen
8
n.E.
7
Abpfiff

SG Oesterweg - SpVg. Heepen (Kreispokal Bielefeld)

Heute, 19:15 Uhr
FC Mönninghausen
FC MönninghausenFC Mönninghausen
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
0
3
Abpfiff
+Video

FC Mönninghausen - SuS Bad Westernkotten (Kreispokal Lippstadt)

Heute, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Vellern
SV Rot-Weiß VellernRW Vellern
Beckumer SpVg
Beckumer SpVgBeckumer SpVg
1
3
Abpfiff

RW Vellern - Beckumer SpVg (Kreispokal Beckum)