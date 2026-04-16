Kreispokal: Rhynern verliert Elferkrimi - Gievenbeck und Vreden weiter

Die Oberligisten SV Westfalia Rhynern (bei Westfalenligist Holzwickeder SC), 1. FC Gievenbeck (bei Bezirksligist Concordia Albachten) und SpVgg Vreden (gegen Westfalenligist GW Nottuln) möchten in ihren Kreispokal-Wettbewerben in das Finale einziehen.
In der Bezirksliga 6 marschiert der Kirchhörder SC Richtung Landesliga. Ein Sieg im Nachholspiel beim FC Hellas/Makedonikos Hagen ist Voraussetzung, um Verfolger Ararat Gevelsberg auf Distanz zu halten.
In der Bezirksliga 12 braucht Verfolger SC Greven 09 im Nachholspiel bei Germania Hauenhorst einen Dreier, um Druck auf Spitzenreiter SC Münster 08 auszuüben.
In der Landesliga 4 kämpft Vorwärts Wettringen im Auswärtsspiel bei ASK Ahlen um den Klassenerhalt.
Diese und mehr Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Hellas/Makedonikos Hagen - Kirchhörder SC (Bezirksliga 6)
Germania Hauenhorst - SC Greven 09 (Bezirksliga 12)
ASK Ahlen - Vorwärts Wettringen (Landesliga 4)
Holzwickeder SC - Westfalia Rhynern (Kreispokal Unna/Hamm)
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Jan Nielinger, Michael Kuhfeld, Maurice Majewski, Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin, Luis Weiß, Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Leo Mayka - Trainer: Kurtulus Öztürk
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Patrick Franke, Semih Tirgil, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Connor Mc Leod, Fabian Brall, Mathis Paschko, Kerim Yüksel Karyagdi, Georges Arthur Baya Baya, Henrik Koch - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Concordia Albacten - 1. FC Gievenbeck (Kreispokal Münster)
Concordia Albachten: Leon Berkemeyer, Devin Bürschgens, Max Heimsath, Paul Schudzich, Simon Gloger, Maximilian Wolf, Max Knoche, Levin Dörfel, Yannick Niehues, Bennet Klein, Arbnor Jashari - Trainer: Marco Weitz
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Leo Scheipers, Jonas Tepper, Tom Sikorski, Leon Richter, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Louis Martin, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SpVgg Vreden - GW Nottuln (Kreispokal Ahaus/Coesfeld)
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Leon Kondring, Matteo Anton Geesink, Julian Risthaus, Anton Heynk, Maximilian Hinkelmann - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
DJK GW Nottuln: Alessandro Sidoti, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing, Noah Hörsting, Kevin Stenzel, Lukas Cofalik, Jakob Metze, Lukas Höing - Trainer: Darius Schwering
TuS Dünne - SC Herford (Kreispokal Herford)
TSV Werdohl - RSV Meinerzhagen (Kreispokal Lüdenscheid)
SG Oesterweg - SpVg. Heepen (Kreispokal Bielefeld)
FC Mönninghausen - SuS Bad Westernkotten (Kreispokal Lippstadt)
RW Vellern - Beckumer SpVg (Kreispokal Beckum)