Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der BC Viktoria Glesch-Paffendorf will sich am Mittwoch mit einem Sieg im Viertelfinale den Einzug in den Mittelrheinpokal sichern. – Foto: Nick Förster

Kreispokal Rhein-Erft: Wer sichert sich das Mittelrheinpokal-Ticket? Wer greift nach dem Verlinkte Inhalte Kreispokal Rhein-Erft Glesch FC Rheinsüd Hilal-Maroc SC Elsdorf + 4 weitere Am Dienstag- bzw. Mittwochabend geht es im Kreispokal Rhein-Erft um mehr als nur den Einzug ins Halbfinale. Denn die vier Gewinner der Viertelfinalpartien qualifizieren sich zugleich für den Mittelrheinpokal – und damit für mögliche Duelle gegen Traditionsklubs wie Viktoria Köln oder Alemannia Aachen. Bachem hofft auf die Sensation – Horremer SV ist gewarnt VfR Bachem – Horremer SV (Dienstag, 19:30 Uhr)

Mit zwei Remis in der Liga, darunter ein wildes 5:5 gegen den FC Hürth III, ist der VfR Bachem in wechselhafter Form. Doch im Pokal zeigte das Team bereits, was möglich ist: Im Achtelfinale warf man mit dem SV Erftstolz Niederaußem einen A-Ligisten raus. Nun wartet der neue Bezirksliga-Tabellenführer Horremer SV, der sich bislang souverän und zuletzt kampflos ins Viertelfinale spielte. Ein Klassenunterschied ist auf dem Papier da – doch im Pokal zählt auch die Tagesform. Bezirksliga-Top-Team zu Gast beim Favoritenschreck Rot-Gelb Wesseling – Hilal-Maroc Bergheim (Dienstag, 20:00 Uhr)

Rot-Gelb Wesseling ist derzeit das Überraschungsteam der Kreisliga B3. Sieben Siege aus acht Spielen nach der Winterpause und gleich zwei Pokal-Erfolge gegen A-Ligisten sprechen für die Formstärke der Elf aus Wesseling. Nun kommt mit Hilal-Maroc Bergheim ein gefährlicher Gegner aus der Bezirksliga – und ein echter Gradmesser für den formstarken Underdog. Die Elf von Josef Pfeiffer geht als klarer Favorit ins Rennen, doch auf heimischen Anlage ist der B-Ligist bisher ungeschlagen. Bezirksliga-Duell auf Augenhöhe: Elsdorf fordert Rheinsüd SC 08 Elsdorf – FC Rheinsüd Köln (Dienstag, 20:00 Uhr)

Beide Teams mischen in ihren jeweiligen Bezirksliga-Staffeln im oberen Tabellenbereich mit. Elsdorf zog mit Kantersiegen (4:0, 5:2, 6:0) locker ins Viertelfinale ein. Der FC Rheinsüd hingegen schaltete mit Fliesteden bereits ein Bezirksliga-Top-Team aus. Trainer Stefan Krämer weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: "Es geht ohne Pause weiter und erwarten direkt wieder ein sehr schweres Spiel – kein unwichtiges Spiel. Wir wollen im Pokal weiter dabei sein und natürlich auch wäre es etwas Besonderes, nächstes Jahr im Mittelrheinpokal dabei zu sein. Von daher werden wir wieder alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein.“ Landesligist unter Druck in Weiss TSV Weiss – BC Viktoria Glesch-Paffendorf (Mittwoch, 20:00 Uhr)

Ein echtes Highlight wartet am Mittwochabend: Der Kreisliga-A-Aufsteiger TSV Weiss empfängt mit Viktoria Glesch-Paffendorf einen Landesligisten. Weiss hat mit Siegen über den SV Weiden (Bezirksliga) und den bis dahin makellosen SV Lövenich/Widdersdorf im Pokal bereits für Furore gesorgt. Glesch dagegen überzeugte mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 18:1 auf dem Weg ins Viertelfinale. Trainer Marc Diamante macht die Marschroute deutlich: "Wir haben den Anspruch an uns selbst, dass wir diese Hürde meistern. Ich verlange von meinem Team sowohl mental als auch fußballerisch eine Top-Leistung."