Kreispokal Rhein-Erft: SC Elsdorf wirft Landesligisten raus

Der SC 08 Elsdorf hat in der ersten Runde des Kreispokals Rhein-Erft für eine Überraschung gesorgt: Der Bezirksligist setzte sich am Dienstagabend mit 4:1 gegen den Landesligisten BC Viktoria Glesch-Paffendorf durch. Vor rund 200 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Dustin Tesch nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte eine starke Vorstellung und drehte die Partie eindrucksvoll.

„Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg“, fasste Tesch zusammen. Zwar ging Glesch zunächst durch einen direkt verwandelten Freistoß von Aleksandar Manolov (39.) in Führung, doch Paul Reichelt glich nur drei Minuten später per Kopf nach einer Ecke von Mark Schiffer aus (42.). „Glesch hatte mit Sicherheit auch zwei, drei ordentliche Möglichkeiten, hat aber über 90 Minuten nur mit langen Bällen agiert, die relativ einfach wegzuverteidigen waren für uns“, erklärte der Elsdorfer Trainer.

Nach der Pause übernahm der Gastgeber endgültig das Kommando. Mark Schiffer drehte die Partie mit einem Doppelpack (58./68.), jeweils vorbereitet von Saif-Eddine Ayadi. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Evangelos Skraparas nach starker Vorarbeit von Daniel Dogan (86.). "Wir hatten viel den Ball, nach einer schleppenden ersten Halbzeit mit zwei Standard-Toren, haben wir in der zweiten Halbzeit dann schon ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Wir haben die Tiefe ordentlich belaufen und uns drei sehr, sehr schöne Tore herausgespielt“, lobte Tesch.

Besonders beeindruckte den 33-Jährigen die mannschaftliche Geschlossenheit. „Wenn man berücksichtigt, dass uns gestern zehn Spieler gefehlt haben und ich meinen Co-Trainer einwechseln musste, unser Torwart-Trainer auf der Bank saß, dann war das schon herausragend, was die Jungs da gestern an Mentalität und Herz auf dem Platz gelassen haben“, betonte er.

In der zweiten Runde trifft Elsdorf nun auf SC Brühl aus der Bezirksliga 1. Tesch warnt: „Im Pokal ist es sowieso immer unangenehm, egal gegen wen. Aber auch da wollen wir natürlich gerne eine Runde weiterkommen.“ Mit dem Coup gegen Glesch im Rücken wird der SC 08 Elsdorf selbstbewusst an die Aufgabe herangehen.

Die weiteren Partien

VfR Bachem 1932 – SV Erftstolz Niederaußem 1926 0:3

Tore: 0:1 Jan Ludwig (15.), 0:2 Gürkan Sarkin (75.), 0:3 Hakan Gelgin (85.)

Heppendorfer SC – SC Brühl 06/45 1:13

Schiedsrichter: Nick Raphael Quath - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Melih Önal (25.), 0:2 Ramón Alvárez Koch (34. Foulelfmeter), 0:3 Selim Kasapoglu (39.), 0:4 Julian Helmbold (41.), 0:5 Ramón Alvárez Koch (45.+2), 0:6 Artur Jakob (52.), 0:7 Melih Önal (55.), 0:8 Raschid Zaalouki (62.), 0:9 Erand Halimi (66.), 0:10 Konstantin Hoche (72.), 0:11 Konstantin Hoche (73.), 0:12 Erand Halimi (75.), 0:13 Taylan Can Issi (84.), 1:13 Leon Kintzig (90.)

Bedburger Ballspielverein – FC Hürth 0:4

Schiedsrichter: Mika Forst - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Dana Abdal Mohammad Hafthalla (8.), 0:2 Noah Neuhaus (11.), 0:3 Aldin Plavulj (23.), 0:4 Noah Neuhaus (57.)

Spieltext SpVg BBT - Fliesteden

SV Kendenich – Hilal-Maroc Bergheim 0:4

Tore: 0:1 (28.), 0:2 (40.), 0:3 (45.), 0:4 (89.)

SC Germania Geyen 1932 – FC Rheinsüd Köln 0:7

Schiedsrichter: Dominik Queins - Zuschauer: 790

Tore: 0:1 Eray Yapar (53.), 0:2 Aras Atila Ashrafi (59.), 0:3 Norman Wermes (71.), 0:4 Jannik Rene Eßer (78.), 0:5 Norman Wermes (86.), 0:6 Jannik Rene Eßer (89.), 0:7 Aras Atila Ashrafi (90.)