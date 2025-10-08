Kreispokal Rhein-Erft: Gruhlwerk siegt in Krimi – Elsdorf mit 8:0-Gala

Die zweite Runde im Kreispokal Rhein-Erft hatte alles, was Fußballfans lieben: packende Duelle, klare Siege und Überraschungen. Viktoria Gruhlwerk lieferte sich mit Schwadorf ein irres Pokalduell mit zehn Toren nach Verlängerung, zwei Platzverweisen und einem 9:8-Erfolg im Elfmeterschießen. Hilal-Maroc Bergheim musste in Berzdorf zittern, siegte am Ende verdient mit 3:2. Der SC Elsdorf fegte Brühl mit 8:0 vom Platz, während Rheinsüd Köln nach der Pause eiskalt zuschlug.

Spektakel mit Elfmeterschießen Gruhlwerk nach irrem Schlagabtausch weiter

Das Kreisliga-B-Duell zwischen Viktoria Gruhlwerk und dem FC Schwadorf bot alles, was ein Pokalspiel ausmacht. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit entwickelte sich eine turbulente Verlängerung mit sechs weiteren Treffern und ständigen Führungswechseln. Selbst Unterzahl nach Gelb-Rot für Daniel Farkas und einer Roten Karte in der Nachspielzeit hielt Gruhlwerk nicht auf. Im Elfmeterschießen behielten die Hausherren schließlich die Nerven und siegten mit 9:8. FC Viktoria 1911 Gruhlwerk – FC Schwadorf 1973 9:8 n.E.

Tore: 1:0 Nicola Vogler (23.), 1:1 Hannes Feußner (29.), 2:1 Ugur Ayas (53.), 2:2 Kevin Andre Reiche (64.), 2:3 Luca Gabriel Giesen (98.), 3:3 Nicola Vogler (103.), 4:3 Marian Fuß (105.), 4:4 Thore Scheunemann (106. Eigentor), 4:5 Luca Gabriel Giesen (109.), 5:5 Matthias Russek (120.+7), 5:6 Timo Erken (121. i.E.), 6:6 Ugur Ayas (121. i.E.), 6:7 Kevin Andre Reiche (121. i.E.), 7:7 Dino Lieven (121. i.E.), 7:8 Marko Petrovic (121. i.E.), 8:8 Nicola Vogler (121. i.E.), 9:8 Marian Fuß (121. i.E.)

Gelb-Rot: Daniel Farkas (87./FC Viktoria 1911 Gruhlwerk)

Rot: Darius Herzmann (120./FC Viktoria 1911 Gruhlwerk)

Später Anschluss reicht nicht Hilal-Maroc Bergheim setzt sich knapp in Berzdorf durch

Der SSV Berzdorf aus der Kreisliga B verlangte Bezirksligist Hilal-Maroc Bergheim alles ab. Nach der Führung durch Ahmed-Emin Arslan und einem Distanztreffer von Ahmet Argin lag der Favorit schon komfortabel vorne. Timo Höth brachte die Hausherren zurück ins Spiel, ehe Arslan mit seinem zweiten Treffer wieder auf 1:3 stellte. Der späte Anschluss durch Ben Schönenberg nach Vorlage von Max Kuper machte es noch einmal spannend, doch Bergheim brachte das 3:2 über die Zeit. SSV Berzdorf 1929 – Hilal-Maroc Bergheim 2:3

Schiedsrichter: Erhan Bulut

Tore: 0:1 Ahmed-Emin Arslan (37.), 0:2 Ahmet Argin (55.), 1:2 Timo Höth (66.), 1:3 Ahmed-Emin Arslan (73.), 2:3 Ben Schönenberg (82.)

Klare Sache im Bezirksliga-Duell Elsdorf demontiert Brühl mit 8:0

Der SC Brühl erlebte im Pokalduell gegen den SC Elsdorf einen rabenschwarzen Abend und unterlag klar mit 0:8. Bereits nach fünf Minuten brachte Daniel Dogan die Gäste per direktem Freistoß in Führung, ehe Paul Reichelt nach Vorarbeit von Mohamed Dahas nachlegte. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Dahas selbst, der wenig später erneut nach Vorarbeit von Gruttmann traf. Mit Toren von Evangelos Skraparas, Mark Schiffer und einem Doppelpack von Niklas Kühnapfel schraubte Elsdorf das Ergebnis weiter in die Höhe. Brühls neuer Trainer Ganesh Pundt hatte seine Startelf auf vier Positionen verändert, konnte die hohe Niederlage jedoch nicht verhindern. Elsdorf, derzeit Tabellenfünfter der Bezirksliga 3, zieht damit souverän in die nächste Runde ein. SC Brühl 06/45 – SC 08 Elsdorf 0:8

Schiedsrichter: Edgar Dickel

Tore: 0:1 Daniel Dogan (5.), 0:2 Paul Reichelt (36.), 0:3 Mohamed Dahas (46.), 0:4 Mohamed Dahas (58.), 0:5 Evangelos Skraparas (68.), 0:6 Mark Schiffer (73.), 0:7 Niklas Kühnapfel (80.), 0:8 Niklas Kühnapfel (84. Foulelfmeter)

Effektive zweite Hälfte Rheinsüd entscheidet Bezirksliga-Duell für sich

Beim Duell zweier Teams aus der Bezirksliga erwies sich Rheinsüd Köln als das abgeklärtere Team. Nach torloser erster Hälfte brachte Yannick Kusche seine Mannschaft kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Valerian Jonah Pohlmann und Yann Nguemo legten innerhalb von 15 Minuten nach und stellten auf 3:0. Damit zog das Team von Trainer Stefan Krämer ungefährdet in die nächste Runde ein. SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – FC Rheinsüd Köln 0:3

Schiedsrichter: Jakob Ferner (Köln)

Tore: 0:1 Yannick Kusche (47.), 0:2 Valerian Jonah Pohlmann (58.), 0:3 Yann Nguemo (73.)