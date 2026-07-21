Kreispokal Rhein-Erft ausgelost: Packende Derbys zum Auftakt

Der Bitburger-Kreispokal 2026/2027 nimmt Formen an. Am Montagabend wurden in der Geschäftsstelle des FVM-Kreises Rhein-Erft in Kerpen-Manheim die Begegnungen der ersten und zweiten Runde offiziell ermittelt. Die Auslosung bescherte den Fußballfans ein echtes Kontrastprogramm: Während zwei Vereine das Glück auf ihrer Seite hatten und kampflos eine Runde weiterziehen, dürfen sich die Zuschauer auf der anderen Seite auf einige Nachbarschaftsduelle direkt zum Saisonstart freuen.
Ein absolutes Highlight bildet das Duell in Sindorf, wenn der VfL im Duell der Bezirksligisten den Horremer SV herausfordert. Ein Nachbarschaftsduell auf Kreisebene bietet zudem die Partie zwischen Kirch-Kleintroisdorf (Kreisliga D) und Kirch-Grottenherten (Kreisliga C). Abgerundet werden die Derbys durch das Aufeinandertreffen von C-Ligist VfR Fischenich und dem SC Brühl aus der Kreisliga A.
Gänzlich ohne Nervenkitzel überstanden zwei Klubs den Abend: Der B-Ligist VfR Stommeln und der A-Ligist SV Niederaußem erwischten jeweils ein Freilos und stehen damit automatisch in der zweiten Runde.
Als gejagter Favorit geht in dieser Saison der Landesligist SV Grün-Weiss Brauweiler an den Start. Die Brauweiler hatten sich am 14. Juni in einem Pokalfight gegen den Bezirksligisten SV Weiden mit 8:7 nach Elfmeterschießen den Titel gesichert. Der Auftakt zur Mission Titelverteidigung führt den amtierenden Champion nun zum A-Ligisten Blau-Weiß Kerpen. Der letztjährige Finalist SV Weiden muss derweil auswärts beim GW Etzweiler antreten.
Der Rahmenterminkalender für die ersten beiden Runden steht bereits in den Grundzügen. Die Partien der ersten Hauptrunde sind regulär für das Wochenende vom 21. August bis zum 23. August 2026 angesetzt. Da einige Vereine des Kreises an genau diesem Wochenende bereits in der ersten Runde des Mittelrheinpokals gefordert sind oder Doppelbelegungen der Sportanlagen vorliegen, werden sich diese betroffenen Erstrundenpartien zu einem späteren Zeitpunkt verschieben. Die zweite Runde ist bereits für den Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 22. Oktober 2026 angedacht.
Runde 1:
VfR Stommeln (Freilos)
BC Efferen – RW Ahrem
SC Friesheim – Türkspor Bergheim
GA Habbelrath-Grefrath – SpVg. Wesseling-Urfeld
VfL Sindorf – Horremer SV
WB Urfeld – Erfa Gymnich
Viktoria Thorr – TSV Weiß
VfR Bachem – BC Stotzheim
Viktoria Gruhlwerk – FC Rheinsüd Köln
Fortuna Liblar – GKSC Hürth
Kirch-Kleintroisdorf – Kirch-Grottenherten
Borussia Buir – SSV Berzdorf
VfL Erp – FC Bergheim 2000
SV Niederaußem (Freilos)
SC Glessen – SV Lövenich-Widdersdorf
ASC Akhtamar Frechen – RG Wesseling
SV Kaster – SV Blatzheim
Borussia Kaster-Königshoven – Germania Geyen
FFC Bergheim – SC Erftstadt-Ville
RW Berrendorf – SC Elsdorf
FC Schwadorf – SG Frechen 46
Pulheimer SC – Viktoria Glesch-Paffendorf
BW Kerpen – GW Brauweiler
SV Kendenich – SC Fliesteden
VfR Fischenich – SC Brühl
FC Berrenrath – 1. FC Quadrath-Ichendorf
Heppendorfer SC – SpVg. BBT
SpVg. Vochem – Bedburger BV
MSV Ahe – SV Rheidt
SpVg. Badorf-Pingsdorf – Hilal-Maroc Bergheim
GW Etzweiler – SV Weiden
SC Meschenich – Viktoria Manheim
Runde 2:
RW Berrendorf / SC Elsdorf – VfR Stommeln
Borussia Buir / SSV Berzdorf – VfL Sindorf / Horremer SV
ASC Akhtamar Frechen / RG Wesseling – GA Habbelrath-Grefrath / SpVg. Wesseling-Urfeld
FC Schwadorf / SG Frechen 46 – Pulheimer SC / Viktoria Glesch-Paffendorf
Viktoria Thorr / TSV Weiß – MSV Ahe / SV Rheidt
FC Berrenrath / 1. FC Quadrath-Ichendorf – SV Niederaußem
Fortuna Liblar / GKSC Hürth – BW Kerpen / GW Brauweiler
Viktoria Gruhlwerk / FC Rheinsüd Köln – VfR Fischenich / SC Brühl
BC Efferen / RW Ahrem – VfL Erp / FC Bergheim 2000
Borussia Kaster-Königshoven / Germania Geyen – SC Friesheim / Türkspor Bergheim
SC Glessen / SV Lövenich-Widdersdorf – FFC Bergheim / SC Erftstadt-Ville
SV Kendenich / SC Fliesteden – Kirch-Kleintroisdorf / Kirch-Grottenherten
SpVg. Badorf-Pingsdorf / Hilal-Maroc Bergheim – SpVg. Vochem / Bedburger BV
SV Kaster / SV Blatzheim – Heppendorfer SC / SpVg. BBT
WB Urfeld / Erfa Gymnich – GW Etzweiler / SV Weiden
SC Meschenich / Viktoria Manheim – VfR Bachem / BC Stotzheim