Kreispokal Rhein-Erft: Aufsteiger-Prüfung und Glesch-Neustart

Im Kreispokal Rhein-Erft rollt wieder der Ball: Das erste Spiel der 1. Runde bestreiten am heutigen Tag der B-Ligist Efferener BC und Rot-Weiß Ahrem aus der Kreisliga A. Morgen folgt eine weitere Begegnung, zwei finden am Samstag statt und der Großteil des Feldes greift am Sonntag ein. Die „Creme de la Creme“ des Kreises – darunter der SC Elsdorf, der SC Fliesteden, das Bezirksliga-Duell VfL Sindorf gegen Horremer SV sowie der amtierende Titelverteidiger Grün-Weiss Brauweiler und Vorjahres-Vize SV Weiden – greift erst im September in den Wettbewerb ein. Grund dafür sind die Verbandspokal-Einsätze an diesem Wochenende, für die neben den Vorjahres-Top-4 auch der FC Rheinsüd und der VfL Sindorf qualifiziert sind.
MSV Ahe – SV Rheidt
Als Favorit geht der SV Rheidt in die Partie beim MSV Ahe. Die Mannschaft von Trainer Meikel Kupper sicherte sich in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft in der Kreisliga A Rhein-Erft und tritt nun als Bezirksliga-Aufsteiger an. Alles andere als ein Weiterkommen des Favoriten wäre zum Auftakt eine Überraschung.
ASC Akhtamar – Rot-Gelb Wesseling
Auch der zweite Bezirksliga-Aufsteiger, Rot-Gelb Wesseling, geht favorisiert in sein Erstrundenmatch. Gegen den B-Ligisten ASC Akhtamar um Trainer Rigel Ngoy soll für die Gäste nichts anbrennen. Im Vorjahr musste Wesseling in der zweiten Runde gegen den späteren Landesligameister FC Hürth passen, während Akhtamar am FC Bergheim scheiterte. Nun erwischt es eines der beiden Teams schon in Runde eins.
SC Glessen – SV Lövenich/Widdersdorf
Der SV Lövenich/Widdersdorf, der in der Vorsaison nur knapp am Landesliga-Aufstieg vorbeischrammte, reist zum B-Ligisten SC Glessen. Die Gastgeber von Schwarz-Gelb Glessen stießen im Vorjahr überraschend bis ins Viertelfinale vor, wo erst gegen den SC Elsdorf (1:6) Endstation war. Damit kam der Außenseiter weiter als die Effertz-Elf der Gäste, die bereits in Runde zwei gegen den FC Rheinsüd ausschied.
Pulheimer SC – BCV Glesch-Paffendorf
Ein interessantes, ligainternes Duell der Kreisliga A steht beim Auftritt des BCV Glesch-Paffendorf an. Für die Mannschaft von Coach Simon Kings ist es das erste Pflichtspiel nach dem freiwilligen Rückzug aus der Landesliga in die Kreisliga A. Da beide Teams im November auch in der Meisterschaft aufeinandertreffen, bietet die Pokalbegegnung eine erste Standortbestimmung darüber, wohin die Reise in dieser Spielzeit gehen kann.
Donnerstag, 20.08. um 19:45 Uhr: Efferener BC - SSV Rot-Weiß Ahrem
Freitag, 21.08. um 19:00 Uhr: BV Kirch-Kleintroisdorf - SV Kirch-Grottenherten
Samstag, 22.08. um 18:30 Uhr: VfL Erp 27/32 - FC Bergheim 2000
Samstag, 22.08. um 19:00 Uhr: MSV Ahe - SV 1926 Rheidt
Sonntag, 23.08. um 13:00 Uhr: SV Kaster - SV 1928 Blatzheim
Sonntag, 23.08. um 13:00 Uhr: ASC Akhtamar - Rot-Gelb Wesseling 1992
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FFC Bergheim - SC Erftstadt-Ville
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC Schwarz-Gelb Glessen - SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Borussia Buir - SSV Berzdorf
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC Fortuna Liblar - GKSC Hürth
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: VfR Bachem - BC Hürth-Stotzheim
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SV Viktoria Thorr - TSV Weiss 1919/28
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SV Weiss-Blau Urfeld 04 - SV Erfa 09 Gymnich
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Sportfreunde Habbelrath-Grefrath - Spvg Wesseling-Urfeld
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC Schwarz-Weiß Friesheim - SV Türkspor Bergheim 93
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Schwadorf - SG Frechen 46
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Pulheimer SC 1924/57 - BC Viktoria Glesch-Paffendorf
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: VfR Fischenich 1930 - SC Brühl 06/45
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Berrenrath - 1. FC Quadrath-Ichendorf
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SpVgg 1921/29 Vochem - Bedburger Ballspielverein
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Spvg Badorf/Pingsdorf 1929/31 - Hilal-Maroc Bergheim
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC 1923 Meschenich - FC Viktoria 1919 Manheim
Sonntag, 23.08. um 16:00 Uhr: SC Borussia Kaster/Königshoven - SC Germania Geyen
Dienstag, 01.09. um 19:30 Uhr: FC Rot-Weiß Berrendorf - SC 08 Elsdorf
Dienstag, 01.09. um 19:30 Uhr: SV Blau-Weiß Kerpen - SV Grün-Weiss Brauweiler
Dienstag, 01.09. um 20:00 Uhr: SV Kendenich - SC Fliesteden
Dienstag, 01.09. um 20:00 Uhr: FC Viktoria Gruhlwerk - FC Rheinsüd Köln
Mittwoch, 02.09. um 20:00 Uhr: FC Grün-Weiß Etzweiler - SV Weiden 1914/75
Donnerstag, 10.09. um 19:45 Uhr: VfL Sindorf - Horremer SV