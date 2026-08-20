Kreispokal Rhein-Erft: Aufsteiger-Prüfung und Glesch-Neustart Während die Bezirksliga-Aufsteiger Rheidt und Wesseling als Favoriten in Runde 1 starten, sucht Glesch-Paffendorf nach dem Rückzug eine Standortbestimmung. von red · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Der SV Rheidt musst beim MSV Ahe eine Pflichtaufgabe lösen. – Foto: Nick Förster

Im Kreispokal Rhein-Erft rollt wieder der Ball: Das erste Spiel der 1. Runde bestreiten am heutigen Tag der B-Ligist Efferener BC und Rot-Weiß Ahrem aus der Kreisliga A. Morgen folgt eine weitere Begegnung, zwei finden am Samstag statt und der Großteil des Feldes greift am Sonntag ein. Die „Creme de la Creme“ des Kreises – darunter der SC Elsdorf, der SC Fliesteden, das Bezirksliga-Duell VfL Sindorf gegen Horremer SV sowie der amtierende Titelverteidiger Grün-Weiss Brauweiler und Vorjahres-Vize SV Weiden – greift erst im September in den Wettbewerb ein. Grund dafür sind die Verbandspokal-Einsätze an diesem Wochenende, für die neben den Vorjahres-Top-4 auch der FC Rheinsüd und der VfL Sindorf qualifiziert sind.

MSV Ahe – SV Rheidt

Als Favorit geht der SV Rheidt in die Partie beim MSV Ahe. Die Mannschaft von Trainer Meikel Kupper sicherte sich in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft in der Kreisliga A Rhein-Erft und tritt nun als Bezirksliga-Aufsteiger an. Alles andere als ein Weiterkommen des Favoriten wäre zum Auftakt eine Überraschung. ASC Akhtamar – Rot-Gelb Wesseling

Auch der zweite Bezirksliga-Aufsteiger, Rot-Gelb Wesseling, geht favorisiert in sein Erstrundenmatch. Gegen den B-Ligisten ASC Akhtamar um Trainer Rigel Ngoy soll für die Gäste nichts anbrennen. Im Vorjahr musste Wesseling in der zweiten Runde gegen den späteren Landesligameister FC Hürth passen, während Akhtamar am FC Bergheim scheiterte. Nun erwischt es eines der beiden Teams schon in Runde eins.

SC Glessen – SV Lövenich/Widdersdorf

Der SV Lövenich/Widdersdorf, der in der Vorsaison nur knapp am Landesliga-Aufstieg vorbeischrammte, reist zum B-Ligisten SC Glessen. Die Gastgeber von Schwarz-Gelb Glessen stießen im Vorjahr überraschend bis ins Viertelfinale vor, wo erst gegen den SC Elsdorf (1:6) Endstation war. Damit kam der Außenseiter weiter als die Effertz-Elf der Gäste, die bereits in Runde zwei gegen den FC Rheinsüd ausschied. Pulheimer SC – BCV Glesch-Paffendorf

Ein interessantes, ligainternes Duell der Kreisliga A steht beim Auftritt des BCV Glesch-Paffendorf an. Für die Mannschaft von Coach Simon Kings ist es das erste Pflichtspiel nach dem freiwilligen Rückzug aus der Landesliga in die Kreisliga A. Da beide Teams im November auch in der Meisterschaft aufeinandertreffen, bietet die Pokalbegegnung eine erste Standortbestimmung darüber, wohin die Reise in dieser Spielzeit gehen kann.