Kreispokal: Reichlich Tore in den Nachholspielen

In Bornberg fielen gleich neun Treffer, die überwiegende Mehrheit jedoch für die Gäste. Sie zeigten eine starke Reaktion auf die 0:4-Auftaktniederlage im Ligabetrieb gegen die SG Am Dobrock. Schon nach einer Viertelstunde stand es nach Toren von Kilian Frenz und Morten de Vos 0:2. Wenig später sah auch noch ein SVB-Akteur die Ampelkarte. Dennoch steckte der Außenseiter nicht auf, besaß hielt den Rückstand bei 2:4 und besaß damit bis tief in die Endphase hinein noch eine Minichance. Malte Schmidt sowie de Vos (2), der einen Dreierpack schnürte, schraubten den Vorsprung zwischen Minute 82 und 89 aber noch auf 2:7 in die Höhe.