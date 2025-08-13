Kreispokal: Reichlich Tore in den Nachholspielen

Witterungsbedingt fielen einige Kreispokal-Erstrundenspiele am ursprünglichen Termin aus. Am Dienstagabend wurden zwei Begegnungen nachgeholt. Das Publikum bekam auf den Anlagen des SV Bornberg und TV Donnern jeweils beste Unterhaltung geboten.
In Bornberg fielen gleich neun Treffer, die überwiegende Mehrheit jedoch für die Gäste. Sie zeigten eine starke Reaktion auf die 0:4-Auftaktniederlage im Ligabetrieb gegen die SG Am Dobrock. Schon nach einer Viertelstunde stand es nach Toren von Kilian Frenz und Morten de Vos 0:2. Wenig später sah auch noch ein SVB-Akteur die Ampelkarte. Dennoch steckte der Außenseiter nicht auf, besaß hielt den Rückstand bei 2:4 und besaß damit bis tief in die Endphase hinein noch eine Minichance. Malte Schmidt sowie de Vos (2), der einen Dreierpack schnürte, schraubten den Vorsprung zwischen Minute 82 und 89 aber noch auf 2:7 in die Höhe.
Der FC Geestland II wäre seiner Favoritenrolle beinahe nicht gerecht geworden. Dabei ging er in Donnern durch Miguel Jones gleich zweimal in Führung. Doch Andre Meyer sowie Niklas Bruns per Freistoß egalisierten jeweils. Der in der 2. Kreisklasse Süd aktive TV erreichte damit das Elfmeterschießen, indem die FCG-Akteure allesamt verwandelten, während auf Seiten der Hausherren Noa Josh Bolz seinen Versuch nicht verwertete. Die Bezirksliga-Reserve trifft damit in der nächsten Runde auf Ligakonkurrent Beverstedt/Wellen.