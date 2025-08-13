 2025-08-11T11:59:41.423Z

Pokal
– Foto: FuPa Lüneburg

Kreispokal: Reichlich Tore in den Nachholspielen

Wehden mit Kantersieg +++ Geestland II jubelt nach Elfmeterschießen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Cuxhaven
2. KK Cuxhaven Süd
1. Kreisklasse Cux
Kreispok. Cuxhaven
Wehden

Witterungsbedingt fielen einige Kreispokal-Erstrundenspiele am ursprünglichen Termin aus. Am Dienstagabend wurden zwei Begegnungen nachgeholt. Das Publikum bekam auf den Anlagen des SV Bornberg und TV Donnern jeweils beste Unterhaltung geboten.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Bornberg
SV BornbergBornberg
TSV Wehden
TSV WehdenWehden
2
7
Abpfiff

In Bornberg fielen gleich neun Treffer, die überwiegende Mehrheit jedoch für die Gäste. Sie zeigten eine starke Reaktion auf die 0:4-Auftaktniederlage im Ligabetrieb gegen die SG Am Dobrock. Schon nach einer Viertelstunde stand es nach Toren von Kilian Frenz und Morten de Vos 0:2. Wenig später sah auch noch ein SVB-Akteur die Ampelkarte. Dennoch steckte der Außenseiter nicht auf, besaß hielt den Rückstand bei 2:4 und besaß damit bis tief in die Endphase hinein noch eine Minichance. Malte Schmidt sowie de Vos (2), der einen Dreierpack schnürte, schraubten den Vorsprung zwischen Minute 82 und 89 aber noch auf 2:7 in die Höhe.

Gestern, 19:30 Uhr
TV Donnern
TV DonnernTV Donnern
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
5
n.E.
7
Abpfiff

Der FC Geestland II wäre seiner Favoritenrolle beinahe nicht gerecht geworden. Dabei ging er in Donnern durch Miguel Jones gleich zweimal in Führung. Doch Andre Meyer sowie Niklas Bruns per Freistoß egalisierten jeweils. Der in der 2. Kreisklasse Süd aktive TV erreichte damit das Elfmeterschießen, indem die FCG-Akteure allesamt verwandelten, während auf Seiten der Hausherren Noa Josh Bolz seinen Versuch nicht verwertete. Die Bezirksliga-Reserve trifft damit in der nächsten Runde auf Ligakonkurrent Beverstedt/Wellen.

Mehr Informationen zum Amateurfußball im Landkreis Cuxhaven

Aufrufe: 013.8.2025, 16:30 Uhr
FuPa Cuxhaven Autor