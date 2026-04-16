Kreispokal: Raus mit Applaus - Todenbüttel 2:7 gegen Rotenhof

Doppeltorschütze Fenn-Ole Zauter (Todenbüttel) wird von Christoph Ohm und Leon Rathmann (TUS Rotenhof) bedrängt. – Foto: Tinka Dreyer Fotografie

Im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde hat der TuS Rotenhof wie erwartet den Einzug ins Finale geschafft. Beim Verbandsliga-Aufsteiger SV GW Todenbüttel setzte sich der Flens-Oberligist am Mittwochabend nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit am Ende verdient mit 7:2 (1:1) durch. Im noch zu terminierenden Finale trifft der TUS Rotenhof auf den Sieger der Partie zwischen dem Osterbyer SV (Kreisklasse A) und dem Eckernförder SV (Landesliga), die am 21. April ausgetragen wird.

Johannes Kaak trifft zur frühen Führung

Bereits nach fünf Minuten ging der Oberligist in einer von beiden Seiten jederzeit fair geführten Partie in Führung: Cedric Nielsen legte nach einer Balleroberung quer auf Johannes Kaak, der zum 1:0 traf.

Holling scheitert an Sörensen Die Gastgeber schüttelten sich kurz und wurden anschließend mutiger. Nach rund 25 Minuten bot sich die große Chance zum Ausgleich, als Lasse Holling nach guter Vorarbeit von Julian Lewin frei vor Torhüter Justin Sörensen auftauchte, jedoch scheiterte. „Wir haben versucht, mit langen Bällen gegen eine technisch sehr starke Mannschaft zu agieren“, erklärte Todenbüttels Trainer Eike Schneider. Fenn-Ole Zauter gelegt – Pfeife bleibt stumm Neben einigen gefährlichen Standardsituationen der Gastgeber gab es auch eine strittige Szene im Rotenhofer Strafraum: Nach einem Zweikampf verlor Fenn-Ole Zauter seinen Schuh, und Schneider hielt einen Elfmeterpfiff für durchaus vertretbar.

Tim-John Solterbeck (Todenbüttel) gegen Kenneth Traulsen (TUS Rotenhof). – Foto: Tinka Dreyer Fotografie

Zauter kann ausgleichen Kurz vor der Pause scheiterte Oke Holling zunächst an Sörensen, doch im Anschluss an die folgende Ecke erzielte Fenn-Ole Zauter (43.) den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. „Der Ball kam genau dahin, wo er hin sollte. Wir haben in der Videoanalyse eine Schwachstelle bei Rotenhofs Standards erkannt“, freute sich Schneider und sprach von einem „gerechten Halbzeitstand“. Rotenhof mit Doppelschlag Nach der Pause erhöhte Rotenhof die Intensität. Nach einer unglücklichen Klärungsaktion von Leif Karstens traf Kenneth Traulsen (51.) aus spitzem Winkel zur erneuten Führung. Elfer erzürnt Schneider Für großen Unmut sorgte dann ein Foulelfmeter für die Gäste, den Mats Henke (58.) sicher zum 3:1 verwandelte. „Das ist kein Elfmeter. Diese Entscheidung passt nicht zur Linie des Schiedsrichters. In der ersten Halbzeit lässt er viel laufen, zeigt keine Karten, und nach der Pause ist es plötzlich ein ganz anderes Bild“, kritisierte Schneider deutlich. Nielsen mit Doppelschlag Mit einem Doppelschlag durch Cedric Nielen (64./66.) zum 5:1 sorgte Rotenhof schnell für klare Verhältnisse. Auf der anderen Seite vergaben Mike Reimers, Julian Lewin und Adam Kateh gute Möglichkeiten für Todenbüttel. Zauter kann verkürzen Trotz des deutlichen Rückstands gaben sich die Gastgeber nicht auf und verkürzten durch den zweiten Treffer von Fenn-Ole Zauter (68.) noch einmal auf 2:5.

Lasse Holling (Todenbüttel) scheitert an Torhüter Justin Sörensen (TUS Rotenhof). – Foto: Tinka Dreyer Fotografie