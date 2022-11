Kreispokal pur: Alle sieben Spiele am Donnerstagabend Die Highlight-Spiele im Kreispokal Grevenbroich-Neuss.

Am Donnerstag geht es unter Flutlicht wieder um alles oder nichts: Zeitgleich um 19.30 Uhr werden alle sieben Duelle im Kreispokal Grevenbroich-Neuss angepfiffen und die Teilnehmer für das Viertelfinale ausgespielt, in dem bereits der SV Rot-Weiß Elfgen durch ein Freilos steht.

Besonders das Derby zwischen dem Tabellenführer der Kreisliga B, Germania Grefrath, und dem Landesliga-Siebten Holzheimer SG verspricht einige Brisanz. Grefrath konnte mit Wevlinghoven und Bedburdck/Gierath bereits höherklassige Teams schlagen. Zahlreiche Spieler der Grefrather spielten in der Vergangenheit schon in Holzheim und kennen somit den Gegner. Dennoch gelten die Grefrather erneut als Underdog für das Spiel gegen den Stadtrivalen. Auch die DJK Novesia (Kreisliga A) ist in der Auseinandersetzung mit dem Bezirksliga-Tabellenführer und Pokalverteidiger VfL Jüchen/Garzweiler in der Außenseiterrolle. Den bisher durchwachsenen 14 Liga-punkten der Quirinusstädter stehen stolze 35 der Jüchener gegenüber. Besonders auf Stürmer Fathlum Ahmeti sollten die DJKler aufpassen, dieser netzte bereits 18 Mal in der Bezirksliga ein und ist damit momentan ligaweit der Toptorschütze.

Seit Wochen in Topform befindet sich auch der SV Rosellen (Kreisliga A). Seit mittlerweile neun Spielen sind die Schwarz-Gelben (sieben Siege, zwei Unentschieden) unbesiegt. Nun wartet im Kreispokal der SuS Gohr (Kreisliga C), die Mannschaft von Trainer Thomas Knöchel kam zuletzt bei der Zweitvertretung der DJK Gnadental mit 0:5 deutlich unter die Räder. Selbstvertrauen im Pokal für die Liga zutanken, ist das Motto im Spiel zwischen dem TSV Norf und TSV Bayer Dormagen. Sowohl Kreisliga A-Aufsteiger Norf als auch Bezirksligist Dormagen stehen im unteren Ligadrittel und nah dran an den Abstiegsplätzen. Die Norfer warten seit vier Partien auf einen Sieg. Dormagen konnte aus den vergangenen beiden Ligaspielen jedoch vier Punkte holen und wird versuchen, den Aufwärtstrend zu bestätigen.

Diese Partien in der Übersicht