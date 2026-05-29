Kreispokal: Premiere für das Finalwochenende

– Foto: Andreas Arens

Wenn am letzten Mai-Wochenende in den Fußballkreisen des Rheinlandes um den Pokalsieg gespielt wird, ist vieles wie immer – und doch ist diesmal einiges neu. Denn die Endspiele im Bitburger Kreispokal werden 2026 erstmals im Rahmen eines gemeinsamen Finalwochenendes ausgetragen.

Von Weitefeld über Ettringen bis nach Konz-Könen kämpfen die Mannschaften von Freitag bis Sonntag um die Trophäen in ihren Kreisen. Das neue Format bündelt die Endspiele an einem Wochenende und gibt dem Bitburger Kreispokal damit noch mehr Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und einen besonderen Rahmen.

Für Vereine, Spieler und Zuschauer bedeutet das: ein kompaktes Pokalwochenende mit vielen Entscheidungen, Emotionen und echtem Finalcharakter. Der Fußballverband Rheinland setzt damit ein starkes Signal für den Amateurfußball und für einen Wettbewerb, der in den Kreisen seit Jahren einen festen Platz im Spieljahr hat.