 2026-05-29T11:52:36.002Z

Pokal

Kreispokal: Premiere für das Finalwochenende

Erstmals wird in den neun Fußballkreisen an einem Wochenende um den Cup gekämpft.

von red · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Arens

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Kreispokal Mosel
Kreispokal Eifel A-B
C-Reservepokal Eifel
KpokalTRS AB
C-/Reservecup Tr-Sbg

Wenn am letzten Mai-Wochenende in den Fußballkreisen des Rheinlandes um den Pokalsieg gespielt wird, ist vieles wie immer – und doch ist diesmal einiges neu. Denn die Endspiele im Bitburger Kreispokal werden 2026 erstmals im Rahmen eines gemeinsamen Finalwochenendes ausgetragen.

Von Weitefeld über Ettringen bis nach Konz-Könen kämpfen die Mannschaften von Freitag bis Sonntag um die Trophäen in ihren Kreisen. Das neue Format bündelt die Endspiele an einem Wochenende und gibt dem Bitburger Kreispokal damit noch mehr Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und einen besonderen Rahmen.

Für Vereine, Spieler und Zuschauer bedeutet das: ein kompaktes Pokalwochenende mit vielen Entscheidungen, Emotionen und echtem Finalcharakter. Der Fußballverband Rheinland setzt damit ein starkes Signal für den Amateurfußball und für einen Wettbewerb, der in den Kreisen seit Jahren einen festen Platz im Spieljahr hat.

„Mit dem ersten Finalwochenende im Bitburger Kreispokal geben wir unseren Endspielen einen neuen, starken Rahmen und rücken den Amateurfußball im Rheinland noch sichtbarer in den Mittelpunkt“, sagt Marco Schütz, FVR-Vizepräsident Senioren. „So schaffen wir für Mannschaften, Vereine und Zuschauer ein gemeinsames Pokalerlebnis, das der Bedeutung dieses Wettbewerbs gerecht wird.“

Die Spieltermine im Überblick

Fußballkreis

Klasse

Paarung

Datum

Uhrzeit

Spielort

WW-Sieg

A/B

Spfr. Schönstein – SV Adler Niederfischbach

29.05.2026

20:00 Uhr

Weitefeld

WW-Sieg

C

SG Weitefeld-L. II – SSV Weyerbusch II

29.05.2026

18:00 Uhr

Weitefeld

WW-Wied

A/B

SG Ellingen – SG Hundsangen II

29.05.2026

20:00 Uhr

Straßenhaus

WW-Wied

C

Spvgg. EGC Wirges II – VfL Oberbieber II

29.05.2026

18:00 Uhr

Straßenhaus

Rhein-Lahn

A/B

SV Diez-Freiendiez – SG Bogel

31.05.2026

15:00 Uhr

Bornich

Rhein-Lahn

C

SG Birlenbach/Schönborn II – SG Winden/Nassau II

31.05.2026

12:00 Uhr

Bornich

Koblenz

A/B

FC Rot-Weiss Koblenz e.V. II – SG Rheindörfer St. Sebastian

31.05.2026

17:00 Uhr

Ko-Güls

Koblenz

C

FC Cosmos Koblenz II – TuS Niederberg II

31.05.2026

13:00 Uhr

Ko-Güls

Rhein-Ahr

A/B

SG Ahrtal Hönningen – SC Bad Bodendorf

30.05.2026

15:00 Uhr

Ettringen

Rhein-Ahr

C

SV Wershofen/Hümmel – SG Kempenich

30.05.2026

12:00 Uhr

Ettringen

Hunsrück-Mosel

A/B (KP1)

SG Urbar – SG Morshausen

30.05.2026

17:00 Uhr

Weiler

Hunsrück-Mosel

C (KP2)

SG Hausbay-Pfalzfeld II – VfR Salisso Bad Salzig

30.05.2026

14:00 Uhr

Weiler

Trier-Saarburg

A/B

DJK St. Matthias Trier – SG Weintal Oberemmel

30.05.2026

17:00 Uhr

Konz-Könen

Trier-Saarburg

C

SV Sirzenich II – SG Osburg II

29.05.2026

19:00 Uhr

Konz-Könen

Eifel

A/B

SV Nohn – SG Mettendorf

30.05.2026

15:30 Uhr

Rommersheim

Eifel

C

SG Neidenbach – SG DIST-Gilzem II

29.05.2026

19:30 Uhr

Rommersheim

Mosel

A-C

SG Laufeld/Buchholz – SG Neumagen-Dhron

29.05.2026

19:30 Uhr

Veldenz