Kreispokal: Premiere für das Finalwochenende

Wenn am letzten Mai-Wochenende in den Fußballkreisen des Rheinlandes um den Pokalsieg gespielt wird, ist vieles wie immer – und doch ist diesmal einiges neu. Denn die Endspiele im Bitburger Kreispokal werden 2026 erstmals im Rahmen eines gemeinsamen Finalwochenendes ausgetragen.
Von Weitefeld über Ettringen bis nach Konz-Könen kämpfen die Mannschaften von Freitag bis Sonntag um die Trophäen in ihren Kreisen. Das neue Format bündelt die Endspiele an einem Wochenende und gibt dem Bitburger Kreispokal damit noch mehr Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und einen besonderen Rahmen.
Für Vereine, Spieler und Zuschauer bedeutet das: ein kompaktes Pokalwochenende mit vielen Entscheidungen, Emotionen und echtem Finalcharakter. Der Fußballverband Rheinland setzt damit ein starkes Signal für den Amateurfußball und für einen Wettbewerb, der in den Kreisen seit Jahren einen festen Platz im Spieljahr hat.
„Mit dem ersten Finalwochenende im Bitburger Kreispokal geben wir unseren Endspielen einen neuen, starken Rahmen und rücken den Amateurfußball im Rheinland noch sichtbarer in den Mittelpunkt“, sagt Marco Schütz, FVR-Vizepräsident Senioren. „So schaffen wir für Mannschaften, Vereine und Zuschauer ein gemeinsames Pokalerlebnis, das der Bedeutung dieses Wettbewerbs gerecht wird.“
Die Spieltermine im Überblick
Fußballkreis
Klasse
Paarung
Datum
Uhrzeit
Spielort
WW-Sieg
A/B
Spfr. Schönstein – SV Adler Niederfischbach
29.05.2026
20:00 Uhr
Weitefeld
WW-Sieg
C
SG Weitefeld-L. II – SSV Weyerbusch II
29.05.2026
18:00 Uhr
Weitefeld
WW-Wied
A/B
SG Ellingen – SG Hundsangen II
29.05.2026
20:00 Uhr
Straßenhaus
WW-Wied
C
Spvgg. EGC Wirges II – VfL Oberbieber II
29.05.2026
18:00 Uhr
Straßenhaus
Rhein-Lahn
A/B
SV Diez-Freiendiez – SG Bogel
31.05.2026
15:00 Uhr
Bornich
Rhein-Lahn
C
SG Birlenbach/Schönborn II – SG Winden/Nassau II
31.05.2026
12:00 Uhr
Bornich
Koblenz
A/B
FC Rot-Weiss Koblenz e.V. II – SG Rheindörfer St. Sebastian
31.05.2026
17:00 Uhr
Ko-Güls
Koblenz
C
FC Cosmos Koblenz II – TuS Niederberg II
31.05.2026
13:00 Uhr
Ko-Güls
Rhein-Ahr
A/B
SG Ahrtal Hönningen – SC Bad Bodendorf
30.05.2026
15:00 Uhr
Ettringen
Rhein-Ahr
C
SV Wershofen/Hümmel – SG Kempenich
30.05.2026
12:00 Uhr
Ettringen
Hunsrück-Mosel
A/B (KP1)
SG Urbar – SG Morshausen
30.05.2026
17:00 Uhr
Weiler
Hunsrück-Mosel
C (KP2)
SG Hausbay-Pfalzfeld II – VfR Salisso Bad Salzig
30.05.2026
14:00 Uhr
Weiler
Trier-Saarburg
A/B
DJK St. Matthias Trier – SG Weintal Oberemmel
30.05.2026
17:00 Uhr
Konz-Könen
Trier-Saarburg
C
SV Sirzenich II – SG Osburg II
29.05.2026
19:00 Uhr
Konz-Könen
Eifel
A/B
SV Nohn – SG Mettendorf
30.05.2026
15:30 Uhr
Rommersheim
Eifel
C
SG Neidenbach – SG DIST-Gilzem II
29.05.2026
19:30 Uhr
Rommersheim
Mosel
A-C
SG Laufeld/Buchholz – SG Neumagen-Dhron
29.05.2026
19:30 Uhr
Veldenz