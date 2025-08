Kreispokal Ost: Die Achtelfinal-Begegnungen stehen fest

Für Dorfbach war die Partie der Kreisliga Passau am Samstagnachmittag bei der DJK Eberhardsberg in doppelter Hinsicht besonders. Einerseits konnte die Pfefferkorn-Truppe den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Kreisliga feiern. Andererseits erfuhren Mager, Kriegl & Co. live und hautnah, wer im Achtelfinale des Kreispokales Ost auf sie wartet. Denn die entsprechende Auslosung hat in der Halbzeitpause dieser Partie stattgefunden.

Genauso wie die Ligen auf Kreisebene kommt auch der Pokal langsam aber sicher so richtig ins Rollen. Und in der dritten Runde bzw. dem Achtelfinale hat sich die Spreu vom Weizen mehr und mehr schon getrennt. Dennoch gibt es noch die ein oder andere Begegnung, in der der berühmt-berüchtigte David auf den Goliath trifft, das Salz in der Suppe dieses Wettbewerbes. Freilich:Gewinnen die Favoriten, wird gejubelt. Ziehen aber die Außenseiter in die nächste Runde ein, wird so richtig gefeiert.

Was hat die Auslosung in diesem Zusammenhang gebracht? Den größten Klassenunterschied wird es in Metten zu bestaunen geben, wenn der heimische A-Klassist die große SpVgg Ruhmannsfelden (Bezirksliga) empfängt. A-Klasse vs. Kreisliga heißt es zudem in Bodenmais und Außernzell, wo Titelverteidiger Karpfham antreten wird. Interessant auch das Bezirksliga-Duell zwischen Straubing und Künzing.