Kreispokal: Opel weiter nach Elfmeterschießen

Worfelden. Nach 90 Minuten stand es 0:0. Dann entschieden die A-Liga-Fußballer des SC Opel Rüsselsheim das Elfmeterschießen beim B-Ligisten TSG Worfelden mit 4:3 für sich und zogen in die zweite Runde des Kreispokals ein. Dabei konnten sie alle ihre Strafstöße verwandeln.

Trotz der Niederlage war die TSG aber sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Wie Pressesprecher Maximilian Thomas meinte, „hatten wir viele Ausfälle und sind mit mehreren Spielern aus der zweiten Mannschaft angetreten. Aber wir haben super verteidigt und haben die Vorgaben von unserem Trainer Roberto Cucculliu perfekt umgesetzt.“

Gegen die tief stehenden Gastgeber konnte sich der SC Opel nur wenig Chancen herausspielen. „Worfelden hat mit Mann und Maus verteidigt. Wir waren etwas schwerfällig und zu statisch und hatten keine Ideen“, bedauerte Trainer Özkan Alik. Ab der 57. Minute musste seine Mannschaft zu zehnt auskommen, da Aydin Demir die Gelb-Rote Karte sah. Doch im Elfmeterschießen gab es dann ja noch ein Happyend für den Favoriten.