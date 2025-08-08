 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Zitterpartie: Der SC Opel kam mit Mühe bei B-Ligist Worfelden weiter.
Zitterpartie: Der SC Opel kam mit Mühe bei B-Ligist Worfelden weiter. – Foto: Dominik Claus

Kreispokal: Opel weiter nach Elfmeterschießen

Das Spiel in der ersten Kreispokal-Runde von B-Ligist TSG Worfelden gegen A-Ligist SC Opel Rüsselsheim musste nachgeholt werden +++ Bis zur Entscheidung steht es dabei lange 0:0.

Worfelden. Nach 90 Minuten stand es 0:0. Dann entschieden die A-Liga-Fußballer des SC Opel Rüsselsheim das Elfmeterschießen beim B-Ligisten TSG Worfelden mit 4:3 für sich und zogen in die zweite Runde des Kreispokals ein. Dabei konnten sie alle ihre Strafstöße verwandeln.

Kreispokal-Nachholspiel: TSG schlägt sich wacker

Trotz der Niederlage war die TSG aber sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Wie Pressesprecher Maximilian Thomas meinte, „hatten wir viele Ausfälle und sind mit mehreren Spielern aus der zweiten Mannschaft angetreten. Aber wir haben super verteidigt und haben die Vorgaben von unserem Trainer Roberto Cucculliu perfekt umgesetzt.“

Gegen die tief stehenden Gastgeber konnte sich der SC Opel nur wenig Chancen herausspielen. „Worfelden hat mit Mann und Maus verteidigt. Wir waren etwas schwerfällig und zu statisch und hatten keine Ideen“, bedauerte Trainer Özkan Alik. Ab der 57. Minute musste seine Mannschaft zu zehnt auskommen, da Aydin Demir die Gelb-Rote Karte sah. Doch im Elfmeterschießen gab es dann ja noch ein Happyend für den Favoriten.



Gabi Wesp-LangeAutor