Kreispokal Oberhausen startet mit Sterkrade-Derby in Runde eins

Für die Spvgg Sterkrade 06/07 wird es im Pokal ernst. – Foto: Bastian Beckers

Der Kreis Oberhausen-Bottrop steht unmittelbar vor dem Ende der Sommerpause. Schon am kommenden Wochenende steht die erste Runde im Kreispokal an und da gibt es gleich einige spannende Duelle. So treffen unter anderem der FC Sterkrade und die DJK Arminia Klosterhardt aufeinander, zum Stadtteil-Derby kommt es zwischen den Sportfreunden Sterkrade und der Spvgg Sterkrade 06/07. Alle Begegnungen gibt es nachfolgend in der Übersicht.