Kreispokal Oberhausen startet mit Sterkrade-Derby in Runde eins

Der Kreis Oberhausen-Bottrop steht unmittelbar vor dem Ende der Sommerpause. Schon am kommenden Wochenende steht die erste Runde im Kreispokal an und da gibt es gleich einige spannende Duelle. So treffen unter anderem der FC Sterkrade und die DJK Arminia Klosterhardt aufeinander, zum Stadtteil-Derby kommt es zwischen den Sportfreunden Sterkrade und der Spvgg Sterkrade 06/07. Alle Begegnungen gibt es nachfolgend in der Übersicht.
1. Runde
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr Schacht 11 Bottrop - TB Oberhausen 1889
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr Hibernia Alstaden - SC Buschhausen 1912
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr FC Sterkrade 72 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Welheim - DJK Adler Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 08/21 Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Oberhausen 92 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Welheimer Mark 25 - VfR 08 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - SV Adler Osterfeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Concordia Oberhausen - SV Bottrop 1911
So., 09.08.26 15:00 Uhr Oberhausen 78 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - SpVgg Sterkrade 06/07
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