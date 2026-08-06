 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Kreispokal Oberhausen startet mit Sterkrade-Derby in Runde eins

Mit der ersten Runde im Kreispokal startet der Kreis Oberhausen-Bottrop am kommenden Wochenende in den Pflichtspielbetrieb. Diese Duelle stehen an.

von Marcel Eichholz · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser
Für die Spvgg Sterkrade 06/07 wird es im Pokal ernst.
Für die Spvgg Sterkrade 06/07 wird es im Pokal ernst. – Foto: Bastian Beckers

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Kreispokal OB/BOT
Rhe. Bottrop
Arm. Kloster
Sterkr.-Nord
Sterk. 06/07

Der Kreis Oberhausen-Bottrop steht unmittelbar vor dem Ende der Sommerpause. Schon am kommenden Wochenende steht die erste Runde im Kreispokal an und da gibt es gleich einige spannende Duelle. So treffen unter anderem der FC Sterkrade und die DJK Arminia Klosterhardt aufeinander, zum Stadtteil-Derby kommt es zwischen den Sportfreunden Sterkrade und der Spvgg Sterkrade 06/07. Alle Begegnungen gibt es nachfolgend in der Übersicht.

>>> Zum Kreispokal Oberhausen-Bottrop

Das sind die Spiele der 1. Runde

Die Partien am Samstag, 8. August

Morgen, 19:30 Uhr
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
Hibernia Alstaden
Hibernia AlstadenHibernia Al.
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
19:30live

Diese Spiele gibt es am Sonntag, 9. August

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
DJK Adler Oberhausen
DJK Adler OberhausenAdler Oberh.
15:00live

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:00live

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde 08/21 Bottrop
Sportfreunde 08/21 Bottrop08/21 Bottr.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SG Oberhausen 92
SG Oberhausen 92SG Oberhaus.
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Welheimer Mark 25
SSV Welheimer Mark 25SSV Welheim
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FC Bosporus Oberhausen
FC Bosporus OberhausenFC Bosporus
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Concordia Oberhausen
SV Concordia OberhausenConc. Oberh.
SV Bottrop 1911
SV Bottrop 1911SV Bottrop
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Oberhausen 78
Oberhausen 78Oberhausen78
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:00

Sterkrade-Derby unter der Woche

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde 06 Sterkrade
Sportfreunde 06 SterkradeSF Sterkrade
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:00

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr Schacht 11 Bottrop - TB Oberhausen 1889
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr Hibernia Alstaden - SC Buschhausen 1912
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr FC Sterkrade 72 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Welheim - DJK Adler Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 08/21 Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Oberhausen 92 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Welheimer Mark 25 - VfR 08 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - SV Adler Osterfeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Concordia Oberhausen - SV Bottrop 1911
So., 09.08.26 15:00 Uhr Oberhausen 78 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - SpVgg Sterkrade 06/07

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