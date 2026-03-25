Kreispokal OB live: beide Halbfinal-Spiele am Mittwoch live

SW Alstaden wird daheim sicherlich alles reinwerfen. – Foto: Roberto Parolari

Im Kreispokal Oberhausen-Bottrop steigt am Mittwoch das Halbfinale - und die Sieger stehen im Niederrheinpokal! Die Spvgg Sterkrade-Nord ist zwar gegen den VfB Bottrop Außenseiter, doch der Landesligist verliert derzeit all seine Ligaspiele. Die Chancen stehen dadurch nicht schlecht, zeitgleich kann dieses Spiel aber auch eine Chance für den Oberliga-Anwärter sein.

Parallel kommt es zum Klassentreffen zwischen Schwarz-Weiß Alstaden und dem SC 1920 Oberhausen. Der SCO ist Titelverteidiger und in der Liga besser unterwegs als Alstaden, das auf seinen Heimvorteil pochen wird.