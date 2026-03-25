Kreispokal OB live: beide Halbfinal-Spiele am Mittwoch live

Im Kreispokal Oberhausen-Bottrop steigt am Mittwoch das Halbfinale - und die Sieger stehen im Niederrheinpokal! Die Spvgg Sterkrade-Nord ist zwar gegen den VfB Bottrop Außenseiter, doch der Landesligist verliert derzeit all seine Ligaspiele. Die Chancen stehen dadurch nicht schlecht, zeitgleich kann dieses Spiel aber auch eine Chance für den Oberliga-Anwärter sein.
Parallel kommt es zum Klassentreffen zwischen Schwarz-Weiß Alstaden und dem SC 1920 Oberhausen. Der SCO ist Titelverteidiger und in der Liga besser unterwegs als Alstaden, das auf seinen Heimvorteil pochen wird.
1. Runde
Do., 07.08.25 19:30 Uhr TB Oberhausen 1889 - DJK Arminia Klosterhardt 0:7
Do., 07.08.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Sportfreunde Königshardt 2:1
Sa., 09.08.25 19:30 Uhr SV Concordia Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden 0:10
So., 10.08.25 15:00 Uhr U.D. Espanol 82 Oberhausen - BV Osterfeld 1919 0:9
So., 10.08.25 15:00 Uhr PSV Oberhausen - Hobby-Liga Oberhausen 78 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - Post SV Oberhausen 1:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr Glück-Auf Sterkrade - SV Adler Osterfeld 4:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock 5:6
So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord 1:9
So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Welheim - VfR 08 Oberhausen 7:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr Blau-Weiß Oberhausen-Lirich - Dostlukspor Bottrop 4:9
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfR Polonia Bottrop-Ebel - SV Sarajevo Oberhausen 2:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - Rhenania Bottrop 3:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Avista Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen 0:9
So., 10.08.25 15:15 Uhr Grün-Weiß Holten - Hibernia Alstaden 2:1
Do., 14.08.25 20:00 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen 2:3
2. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop 5:7
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - Glück-Auf Sterkrade 1:0
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Fortuna Bottrop 7:6
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Oberhausen 92 - Spvgg Sterkrade-Nord 3:10
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - SuS 21 Oberhausen 0:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Schacht 11 Bottrop - SSV Welheimer Mark 25 17:0
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Eintracht Oberhausen - Sportfreunde 08/21 Bottrop 6:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - FC Welheim 0:4
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 - DJK Arminia Klosterhardt 3:9
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Bottrop 1911 - TSV Safakspor Oberhausen 0:5
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SC Buschhausen 1912 - FC Sterkrade 72 4:0
Do., 11.09.25 19:45 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden 0:4
Do., 11.09.25 19:45 Uhr Grün-Weiß Holten - 1. FC Hirschkamp 0:4
Do., 11.09.25 19:45 Uhr SG Osterfeld - BV Osterfeld 1919 3:4
Do., 11.09.25 20:00 Uhr Post SV Oberhausen - DJK Arminia Lirich 1920 2:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Hobby-Liga Bottrop - VfB Bottrop 0:19
Achtelfinale
Di., 14.10.25 19:30 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - 1. FC Hirschkamp 1:6
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SC Buschhausen 1912 - Dostlukspor Bottrop 1:3
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Schacht 11 Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden 0:5
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SC Eintracht Oberhausen - BV Osterfeld 1919 3:5
Do., 16.10.25 19:00 Uhr FC Welheim - VfB Bottrop 1:9
Do., 16.10.25 20:00 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SuS 21 Oberhausen 2:1
Mi., 29.10.25 19:30 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord 1:2
Mi., 29.10.25 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt 7:6
Viertelfinale
Mi., 19.11.25 19:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - VfB Bottrop 2:6
Mi., 19.11.25 20:00 Uhr BV Osterfeld 1919 - SC 1920 Oberhausen 3:4
Do., 20.11.25 19:30 Uhr 1. FC Hirschkamp - Schwarz-Weiß Alstaden 3:6
Mi., 26.11.25 20:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - DJK Arminia Lirich 1920 3:2
Halbfinale
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Bottrop
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen