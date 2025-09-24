 2025-09-23T12:48:49.527Z

Pokal
Vier Pokalspiele der zweiten Hauptrunde im Kreispokal, eine A-Liga-Begegnung und zwei Partien in der B-Liga Odenwald schmücken den Spielplan in dieser Woche. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Kreispokal: Nur vier von acht Spielen finden statt

Die Hälfte aller angesetzten Spiele der zweiten Hauptrunde im Kreispokal wird abgesagt +++ Weitere Spiele in B- und A-Liga

ODENWALDKREIS. Vier Pokalspiele der zweiten Hauptrunde im Kreispokal, eine A-Liga-Begegnung und zwei Partien in der B-Liga Odenwald schmücken den Spielplan in dieser Woche. Vier Mannschaften haben schon im Vorfeld das Viertelfinale kampflos erreicht: Titelverteidiger SV Hummetroth ebenso wie der TSV Höchst, der FV Mümling-Grumbach und der SV Lützel-Wiebelsbach.

Heute, 19:00 Uhr
SV Gammelsbach
SV GammelsbachGammelsbach
KSV Reichelsheim
KSV ReichelsheimReichelsheim
19:00

Am Mittwoch stehen somit nur noch drei Pokalspiele an: Zunächst gibt es das A-Liga-Duell zwischen dem SV Gammelsbach und dem KSV Reichelsheim (Anstoß 19 Uhr). Die Ligapartie gewann vor zwei Wochen Reichelsheim klar mit 4:0 und ist auch diesmal zu favorisieren.

Heute, 19:00 Uhr
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach
19:00

Zur gleichen Zeit ist die Partie SG Sandbach gegen den TV Fränkisch-Crumbach angesetzt. Ein überaus reizvolles Pokalduell, weil Sandbach verlustpunktfrei die A-Liga-Tabelle anführt und damit für die klassenhöheren Rodensteiner eine echte Herausforderung sein dürfte. Die Mannschaft von SGS-Trainer Tino Lagator ist derzeit in der A-Liga das Maß aller Dinge und könnte Fränkisch-Crumbach durch sein starkes Umkehrspiel ganz schön in die Bredouille bringen. Aber Crumbach verfügt über eine eingespielte Mannschaft, mit viel Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Heute, 19:30 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt
19:30

Schließlich sucht B-Ligist GSV Breitenbrunn die Herausforderung gegen Kreisoberligist SG Rimhorn/Neustadt (19.30 Uhr). Rimhorn ist dabei klar favorisiert. Der Kreisoberligist verfügt zweifellos über die gefährlichere Spielanlage, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.

Heute, 19:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
19:00

Ebenfalls am Mittwoch benötigt in der B-Liga die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach gegen den zuletzt auftrumpfenden TV Hetzbach drei Punkte gegen den Abwärtstrend (19 Uhr). Mit einem Auswärtssieg würde der TVH mit der SSV Brensbach II auf Rang zwei gleichziehen. Der KSV Haingrund erwartet auf der Windlücke die SG Rothenberg II (19.30 Uhr).

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern II
KSG Vielbrunn
KSG VielbrunnVielbrunn
19:00

Am Donnerstag erwartet in der A-Liga der TSV Seckmauern II die KSG Vielbrunn (19 Uhr). Vielbrunn könnte in die Spitzengruppe vorstoßen, wenn sich vor allem Roman Schiedlowski erneut in Klasseform befindet.

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Sensbachtal
TSV SensbachtalSensbachtal
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst
19:30live

Im Pokal erwartet der TSV Sensbachtal (A-Liga) den klassenhöheren TSV Günterfürst. Alles andere als ein Günterfürster Erfolg wäre eine Riesenüberraschung, gerade nachdem der TSV im sechsten Anlauf am Sonntag wieder gewann.



