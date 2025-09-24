Kreispokal: Nur vier von acht Spielen finden statt

Vier Pokalspiele der zweiten Hauptrunde im Kreispokal, eine A-Liga-Begegnung und zwei Partien in der B-Liga Odenwald schmücken den Spielplan in dieser Woche. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

ODENWALDKREIS. Vier Pokalspiele der zweiten Hauptrunde im Kreispokal, eine A-Liga-Begegnung und zwei Partien in der B-Liga Odenwald schmücken den Spielplan in dieser Woche. Vier Mannschaften haben schon im Vorfeld das Viertelfinale kampflos erreicht: Titelverteidiger SV Hummetroth ebenso wie der TSV Höchst, der FV Mümling-Grumbach und der SV Lützel-Wiebelsbach.

Heute, 19:00 Uhr SV Gammelsbach Gammelsbach KSV Reichelsheim Reichelsheim

Am Mittwoch stehen somit nur noch drei Pokalspiele an: Zunächst gibt es das A-Liga-Duell zwischen dem SV Gammelsbach und dem KSV Reichelsheim (Anstoß 19 Uhr). Die Ligapartie gewann vor zwei Wochen Reichelsheim klar mit 4:0 und ist auch diesmal zu favorisieren.

Zur gleichen Zeit ist die Partie SG Sandbach gegen den TV Fränkisch-Crumbach angesetzt. Ein überaus reizvolles Pokalduell, weil Sandbach verlustpunktfrei die A-Liga-Tabelle anführt und damit für die klassenhöheren Rodensteiner eine echte Herausforderung sein dürfte. Die Mannschaft von SGS-Trainer Tino Lagator ist derzeit in der A-Liga das Maß aller Dinge und könnte Fränkisch-Crumbach durch sein starkes Umkehrspiel ganz schön in die Bredouille bringen. Aber Crumbach verfügt über eine eingespielte Mannschaft, mit viel Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Schließlich sucht B-Ligist GSV Breitenbrunn die Herausforderung gegen Kreisoberligist SG Rimhorn/Neustadt (19.30 Uhr). Rimhorn ist dabei klar favorisiert. Der Kreisoberligist verfügt zweifellos über die gefährlichere Spielanlage, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.

Ebenfalls am Mittwoch benötigt in der B-Liga die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach gegen den zuletzt auftrumpfenden TV Hetzbach drei Punkte gegen den Abwärtstrend (19 Uhr). Mit einem Auswärtssieg würde der TVH mit der SSV Brensbach II auf Rang zwei gleichziehen. Der KSV Haingrund erwartet auf der Windlücke die SG Rothenberg II (19.30 Uhr).

Morgen, 19:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern II KSG Vielbrunn Vielbrunn

Am Donnerstag erwartet in der A-Liga der TSV Seckmauern II die KSG Vielbrunn (19 Uhr). Vielbrunn könnte in die Spitzengruppe vorstoßen, wenn sich vor allem Roman Schiedlowski erneut in Klasseform befindet.

Morgen, 19:30 Uhr TSV Sensbachtal Sensbachtal TSV Günterfürst Günterfürst