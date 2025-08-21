Kreispokal: Nortorf beim 6:0 gegen Plön souverän eine Runde weiter

– Foto: Olaf Wegerich

Der TuS Nortorf lässt auch im Kreispokal Holstein nichts anbrennen. Deutlich mit 6:0 (3:0) konnte sich die Mannschaft von Niki Bräunling im Duell der Verbandsligisten gegen einen chancenlosen TSV Plön durchsetzen. Das Leistungsgefälle zwischen dem Zweiten der Weststaffel und dem Vorletzten der Oststaffel trat dabei sehr deutlich zutage. Während Plön mit einer jungen, in großen Teilen neu aufgestellten Mannschaft in die Saison geht, kann Nortorf auf einen großen, in weiten Teilen sehr erfahrenen Kader zurückgreifen.

Entscheidung schon vor der Pause Bereits zur Halbzeit war die einseitige Partie im Nortorfer Stadion durch die Treffer von Mika Jöhnk (17.) nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen, Paul Falk (31.) mit einem sehenswerten Freistoß und Julian Joel Lechtenfeld (40.) per Abstauber entschieden. Die Gäste hatten bis dahin nur einen harmlosen Torschuss abgegeben.

Gastgeber bleiben konsequent Auch nach der Pause und drei Wechseln machten die Gastgeber weiter Ernst und konnten nach einer flachen Hereingabe von Finn Spalding auf Erk Henne (53.) auf 4:0 erhöhen. Nach einem harten Einsteigen an der Seitenlinie sah der erst acht Minuten zuvor eingewechselte Plöner Hannes Girod (69.) von Schiedsrichter Steffen Brandt vom SV Wasbek die Rote Karte.