Kreispokal Neuss: Kantersieg für den SV Uedesheim

Für das dickste Ausrufezeichen sorgte der SV Uedesheim, der den ebenfalls in der Bezirksliga spielenden VdS Nievenheim mit 10:0 bezwang. Schon zur Pause führten die Neusser mit 6:0. „Das war ein richtig toller Pokalabend für uns“, stellte Trainer Oliver Seibert dementsprechend zufrieden fest. „Zweistellig gegen einen Verein aus derselben Liga – das erlebt man auch nicht alle Tage.“ Die Partie war in seinen Augen so einseitig und deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt: „Das Pressing hat von der ersten Minute an genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt und vorgenommen haben“, sagt er. „So konnten wir Nievenheim, das ja auch in der Liga so seine Probleme hat, hinten einschnüren und uns viele Chancen erarbeiten.“

Florian Hillebrand eröffnet den Torreigen

Florian Hillebrand eröffnete bereits nach fünf Minuten den Torreigen, auch das 3:0 schoss er. Ebenfalls auf die Torschützenliste schafften es Marlon Kurth (ein Treffer) Andre Speer, Gabriel August (beide zwei Treffer) und Felix Frason (drei Treffer). „Es war eine super Leistung, insbesondere die Kommunikation untereinander hat hervorragend funktioniert. Großes Lob an die Mannschaft!“, sagte Oliver Seibert. Welches Tor das schönste war, könne er gar nicht mal sagen: „Alle waren schön und gefühlt wird es ja mit jedem Tor schöner und man selber euphorischer.“ Da sich anders als in den Vorjahren nur der Sieger des Kreispokals für den Niederrheinpokal qualifiziert, ist das das Ziel der Uedesheimer. Seiberts Wunschgegner im Halbfinale? „Einer der beiden Landesligisten.“

Nicht ganz so eindeutig, aber immer noch deutlich endete die Begegnung zwischen der SG Grimlinghausen/Norf und dem 1. FC Grevenbroich-Süd – am Ende setzte sich der Bezirksligist mit 4:0 gegen die Gastgeber aus der Kreisliga A durch. Nach einem umkämpften Beginn ging Süd kurz vor der Pause durch den Treffer von Ramazan Zeybek in Führung. Nach der Pause erhöhte Berkay Köktürk per Doppelschlag, ehe Ensar Krasniqi in der 84. Minute den Schlusspunkt setzte. Spannend bis zur letzten Minute war das Duell zwischen A-Ligist SV Rosellen und B-Ligist SV Bedburdyck/Gierath. „Gierath hat das echt richtig gut gemacht und stand nicht nur hinten drin. Ich würde sagen, sie hatten sogar ein leichtes Chancenplus“, sagt Rosellens Abteilungsleiter Robin Geißler.

Rosellen siegt im Elfmeterschießen

Insbesondere in der ersten Hälfte waren die Gäste besser, dennoch waren es die Rosellener, die dank Mert Sarimese kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gingen. Oliver Roelen glich eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff aus, weitere Tore fielen nicht. Somit ging es in die Verlängerung, die torlos endete – und dann ins Elfmeterschießen. Hier bewies der SVR, der nach dem Abgang von Hermann-Josef Otten bis zur Winterpause von Co-Trainer Christian Höller und zwei zurzeit verletzten Spielern gecoacht wird, die besseren Nerven: Rosellen gewann am Ende mit 4:2.

„Elfmeterschießen ist immer etwas glücklich und ich würde sagen, insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel“, so Geissler. Die Freude über den Einzug ins Halbfinale ist groß: „Das tut gut und ist ein positives Signal, gerade, weil es in der Liga ja nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Da steht Rosellen auf Platz sieben, „der Zug nach ganz oben ist aber quasi schon abgefahren“, so Geissler. Umso mehr freut das Team sich auf die nächste Pokal-Aufgabe. Der Gegner ist fast egal: „Wir sind gegen alle der Außenseiter“, so der Abteilungsleiter.