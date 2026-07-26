Kreispokal: MTV Ahrensbök startet in Großenbrode

Der MTV Ahrensbök möchte durch ein Erfolgserlebnis heute in die nächste Runde einziehen. (Archiv) – Foto: Schäfer

Für den MTV Ahrensbök beginnt heute die Pflichtspielsaison. In der 1. Runde des Kreispokals Ostholstein gastiert der Verbandsligist beim TSV Großenbrode und möchte mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit starten.

Nach den vergangenen Wochen der Sommervorbereitung wartet damit die erste Partie unter Wettbewerbsbedingungen auf die Mannschaft. Das Trainerteam dürfte die Begegnung nutzen, um den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen und gleichzeitig den Einzug in die nächste Pokalrunde perfekt zu machen.

Auch wenn der MTV Ahrensbök als klassenhöheres Team in die Partie geht, sind Pokalspiele häufig von Überraschungen geprägt. Entsprechend wird der Verbandsligist den Kreisligisten nicht unterschätzen und von Beginn an konzentriert auftreten wollen.