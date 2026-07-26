 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

Kreispokal: MTV Ahrensbök startet in Großenbrode

Der Verbandsligist gastiert in der 1. Runde des Kreispokals beim Kreisligisten TSV Großenbrode.

von Isaija Zecevic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der MTV Ahrensbök möchte durch ein Erfolgserlebnis heute in die nächste Runde einziehen. (Archiv)
Der MTV Ahrensbök möchte durch ein Erfolgserlebnis heute in die nächste Runde einziehen. (Archiv) – Foto: Schäfer

Verlinkte Inhalte

Kreispok. Ostholstein
Pansdorf
Oldenburg
Eutin 08
SG Oldenburg II

Für den MTV Ahrensbök beginnt heute die Pflichtspielsaison. In der 1. Runde des Kreispokals Ostholstein gastiert der Verbandsligist beim TSV Großenbrode und möchte mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit starten.

Heute, 16:00 Uhr
SV Großenbrode
SV GroßenbrodeGroßenbrode
MTV Ahrensbök
MTV AhrensbökAhrensbök
16:00

Nach den vergangenen Wochen der Sommervorbereitung wartet damit die erste Partie unter Wettbewerbsbedingungen auf die Mannschaft. Das Trainerteam dürfte die Begegnung nutzen, um den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen und gleichzeitig den Einzug in die nächste Pokalrunde perfekt zu machen.

Auch wenn der MTV Ahrensbök als klassenhöheres Team in die Partie geht, sind Pokalspiele häufig von Überraschungen geprägt. Entsprechend wird der Verbandsligist den Kreisligisten nicht unterschätzen und von Beginn an konzentriert auftreten wollen.

📰 Du suchst aktuellen Nachrichten?: https://www.fupa.net/region/schleswig-holstein/news

📝 Hier findest du alle Transfers: https://www.fupa.net/region/schleswig-holstein/transfers

⚽ Für die Spiele des Tages geht es hier entlang: https://www.fupa.net/region/schleswig-holstein/matches