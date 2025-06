– Foto: Thies Meyer

Kreispokal: MTSV Selsingen krönt sich mit dem Double Der MTSV Selsingen macht das Double perfekt. Mit dem Pokalsieg gegen den TSV Karlshöfen endet eine Saison voller Triumphe und für den Gegner bitter.

Der MTSV Selsingen hat sich am Samstag in Byhusen den Kreispokal Rotenburg gesichert und damit nach dem Meistertitel in der Kreisliga das Double perfekt gemacht. Im Finale setzte sich das Team gegen den TSV Karlshöfen mit 2:1 durch. Für den TSV war es ein Tag zum Vergessen: Neben der Pokalniederlage stand auch der Abstieg aus der Kreisliga fest.

Sa., 14.06.2025, 17:00 Uhr MTSV Selsingen Selsingen TSV Karlshöfen Karlshöfen 2 1 Die erste Hälfte begann mit einer starken Phase des TSV Karlshöfen. „Wir sind eigentlich richtig gut ins Spiel gekommen, waren zu Beginn spielbestimmend, aber konnten aus den ersten zwei bis drei Chancen leider kein Tor erzielen“, erklärte TSV-Spieler Philipp Lampe. Nach einer kurzen Trinkpause verlor Karlshöfen jedoch den Zugriff auf die Partie. Selsingen wurde stärker und erarbeitete sich mehrere Möglichkeiten, darunter auch Aluminiumtreffer. In der 41. Minute hatte Lukas Schotman zunächst vom Elfmeterpunkt die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an TSV-Keeper Timo Flathmann. Im Nachschuss brachte er sein Team dann doch mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause legte Schotman in der 50. Minute mit dem 2:0 nach.

Selsingen blieb spielbestimmend und hatte mehrfach die Gelegenheit, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. „Wir haben einige Chancen liegen gelassen und mussten deshalb hinten raus nochmal zittern“, bilanzierte Carsten Müller, spielender Co-Trainer des MTSV. In der 85. Minute brachte Kenneth Böttjer Karlshöfen noch einmal heran, doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr. Lampe resümierte: „Mit dem Anschlusstreffer haben wir nochmal alles versucht, aber das war am Ende leider zu spät.“ „Es ist natürlich sensationell, dass uns dieser Erfolg geglückt ist“, betonte Müller. „Viele unserer Spieler wurden nun endlich für ihren jahrelangen Aufwand belohnt. Aber auch die jüngere Generation hat es mehr als verdient.“ Der Pokalsieg sei Ausdruck eines geschlossenen und erfolgreichen Teamgeists.