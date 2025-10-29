Kreispokal MTK: Weilbacher überraschen, Hornauer souverän

"Vom Chancenverhältnis stand es 5:5, der Unterschied ist, dass Hornau vier Tore macht", ärgerte sich Türk-Spielertrainer Kilic Görgülü über die Gegentore, denen jeweils ein individueller Fehler vorausging. Silas Gerstberger (6.), Maxim Andreutti (8.) und Doppelpacker Felix Erbe (13./22.) machten für den Favoriten schnell alles klar. Mirza Music (42.) verkürzte vor der Pause für die Hausherren. In der zweiten Halbzeit schalteten die Hornauer in den Verwaltungsmodus. Ein fünftes Tor blieb dem Verbandsliga-Spitzenreiter jedoch verwehrt: Konstiantyn Manoil verschuldete erst einen Foulelfmeter, parierte dann gegen Roan Heller (48.). "Wir hätten im ersten Durchgang auch einen Elfmeter bekommen müssen. Das hat der Schiri nach dem Spiel sogar zugegeben", betonte Görgülü, der Hornau dennoch für deren Spielanlage lobte. "Sie stehen zu Recht dort oben". Im Viertelfinale treffen die TuS auf die SG Kelkheim oder auf TuRa Niederhöchstadt, die am Donnerstag (19:45 Uhr) um den Einzug in die Runde der letzten Acht spielen.