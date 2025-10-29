Kreispokal MTK: Weilbacher überraschen, Hornauer souverän

Main-Taunus. Nicht nur im DFB-Pokal wurde am Dienstagabend gespielt, sondern auch im Kreispokal Main-Taunus. Und dort ging es um den Einzug ins Viertelfinale, den sich Germania Weilbach nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den VfB Unterliederbach verdiente. Die TuS Hornau wurden derweil bei Gruppenligist Türk Kelsterbach ihrer Favoritenrolle gerecht, führten schon nach 20 Minuten mit 4:0 und zogen am Ende souverän mit 4:1 in die Runde der letzten Acht ein.
"Im Großen und Ganzen war es verdient", freute sich Germania-Coach Nourdine Ajarar über den Einzug ins Viertelfinale, wo sein Team auswärts auf den Sieger des Duells am Mittwochabend (20 Uhr) zwischen B-Ligist TuS Niederjosbach und Verbandsligist SV Zeilsheim treffen wird. Gegen den Gruppenliga-Tabellenführer - der einen Mix aus zweiter Garde und A-Junioren schickte - traf Sebastian Knezevic nach schöner Hereingabe von Mohamed Abdellaoui per Abstauber zur Führung (38.). "Es war kein einfaches Spiel. Fußballerisch haben sie in der zweiten Halbzeit schon mehr gemacht", sagte Ajarar. Das intensive Pressing ließ Kräfte schwinden. Umso wichtiger, dass Milos Calosevic per direktem Freistoß in der Schlussphase erhöhte (82.). Der Anschlusstreffer vom eingewechselten Leistungsträger Barkan Aksu (90.+5) kam zu spät.
"Vom Chancenverhältnis stand es 5:5, der Unterschied ist, dass Hornau vier Tore macht", ärgerte sich Türk-Spielertrainer Kilic Görgülü über die Gegentore, denen jeweils ein individueller Fehler vorausging. Silas Gerstberger (6.), Maxim Andreutti (8.) und Doppelpacker Felix Erbe (13./22.) machten für den Favoriten schnell alles klar. Mirza Music (42.) verkürzte vor der Pause für die Hausherren. In der zweiten Halbzeit schalteten die Hornauer in den Verwaltungsmodus. Ein fünftes Tor blieb dem Verbandsliga-Spitzenreiter jedoch verwehrt: Konstiantyn Manoil verschuldete erst einen Foulelfmeter, parierte dann gegen Roan Heller (48.). "Wir hätten im ersten Durchgang auch einen Elfmeter bekommen müssen. Das hat der Schiri nach dem Spiel sogar zugegeben", betonte Görgülü, der Hornau dennoch für deren Spielanlage lobte. "Sie stehen zu Recht dort oben". Im Viertelfinale treffen die TuS auf die SG Kelkheim oder auf TuRa Niederhöchstadt, die am Donnerstag (19:45 Uhr) um den Einzug in die Runde der letzten Acht spielen.