Kreispokal MTK: TuRa mit Derby-Torfestival gegen FSC Eschborn

Main-Taunus. TuRa Niederhöchstadt steht im Achtelfinale - und wie. Mit 9:1 fertigte die Elf von Bayram Mechmet Rivale FSC Eschborn ab. Der FC Schwalbach und der BSC Kelsterbach machten es spannender - erst im Elfmeterschießen viel nach einem wilden 3:3 nach regulärer Spielzeit, die Entscheidung. Mit dem besseren Ende für den BSC, der sich mit 7:5 (n.E.) der Glücklichere nennen durfte. Die SG Kelkheim und der SV Hofheim entscheiden derweil die Duelle gegen ihre Ligakonkurrenten für sich, während Hessenligist FC Eddersheim trotz Komplett-Rotation beim FV Neuenhain nichts anbrennen ließ. Bremthal und Hattersheim gaben derweil kampflos auf.

Der Favorit gab sich am Dienstagabend bei A-Liga-Aufsteiger SV Flörsheim keine Blöße und gewann am Ende auch in der Höhe verdient.

"Ein schwaches Spiel", befand Hofheim-Coach Marko Pfob, der ordentlich durchrotierte. Ciron Gerstberger (13.) traf zur frühen Führung. Nach dem Schwanheimer Ausgleich (20.) war Adis Pitas Treffer (32.) vor der Pause schon spielentscheidend. Der SV Hofheim trifft im Achtelfinale auf Rivale SV Kriftel.

"Wir hatten vier Spieler aus der zweiten Mannschaft mit dabei. Bei uns ist unter der Woche die Krankheitswelle ausgebrochen", sagte Eschborns Sportlicher Leiter Parwez Naziri, der dennoch betonte: "Wir haben eine sehr starke TuRa-Mannschaft gesehen". Der FSC hielt in der ersten Halbzeit noch gut mit, schaffte nach Philipp Nochts Führungstreffer (8.) durch Habibullah Mahbubi (28.) den Ausgleich. Dominik Conan brachte die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel wieder in Führung (43.). "Im ersten Durchgang haben wir uns phasenweise noch schwergetan, danach war es eine klare Angelegenheit für uns", resümierte Niederhöchstadts Abteilungsleiter Carsten Ache. Adnan Maach, Noah Stranz, Julian Colloseus (alle per Doppelpack) und Deniz Krebs machten am Ende fast die Zehn voll.

"Wir haben alles im Griff gehabt", geht für Kelkheim-Coach Denis Lehmann der Sieg in Ordnung. Sergio Grena Perez (4.) sorgte für die frühe Führung, die der eingewechselte Elion Januzaj (71.) erhöhte. Pablo Gunde im Gäste-Tor verhinderte weiteres. Im Achtelfinale trifft die SGK nun auf Gruppenligist TuRa Niederhöchstadt.

"Schade, einfach schade", ärgerte sich Nico Ghiba, Presswart des FC Schwalbach, nach dem bitteren Aus im Elfmeterschießen. Ausgerechnet Timo Jedamski, der in der regulären Spielzeit zwei Elfmeter verwandelte, vergab im Elfmeterschießen den wichtigsten. Beim BSC blieben alle Schützen sicher vom Punkt. "Unser Keeper war jedoch an drei Elfern dran", betonte Ghiba, ehe Daniel Welzenheimer als letzter Schütze scheiterte. "Es war ein faires, ausgeglichenes Spiel", sah Ghiba im Vorfeld eine flotte Partie, bei der es zur Pause bereits sechsmal einschlug. Nach der Roten Karte gegen Anas Taytay (32./Unsportlichkeit) spielten die Hausherren zunächst in Unterzahl. Gäste-Keeper Gianluca Casaluci stellte dann kurz vor dem Gang in die Kabinen die Gleichzahl wieder her, indem er die Ampelkarte kassierte (45.+3). Tore: 0:1 Bilal Taadou (2.); 1:1 Timo Jedamski (10./Foulelfmeter); 2:1 Jedamski (22.); 2:2 Robin Schmiegel (28.); 2:3 Mustafa Mustafov (34.); 3:3 Jedamski (45.+3/Foulelfmeter) Elfmeterschießen: 3:4 Dennis Hoffmann; 4:4 Angelo Riitano; 4:5 Mohamed Asbahe; 5:5 Sinan Meral; 5:6 Mustafa Mustafov; 5:7 Robin Schmiegel Weitere Partien:

Der Hessenligist, der Teile der zweiten und dritten Garde schickte, siegte souverän beim A-Ligisten. Mann des Spiels war Janic Pessel, der einen Fünferpack erzielte. Tore: 0:1 Janic Pessel (17.); 0:2 Pessel (21.); 0:3 Alexandros Vassiliou (37.); 0:4 Pessel (43./Elfmeter); 0:5 Pessel (60.); 0:6 Pessel (87.); 0:7 Alexandros Vassiliou (89.)

Die SG Bremthal hat keine Mannschaft zusammenbekommen. Marxheim zieht deshalb in die nächste Runde ein.