Nikola Schulze Solano (rechts) durfte mit den TuS Hornau den Einzug ins Kreispokalfinale bejubeln. Zeilsheim (links Torschütze Samed Gürsoy) ist ausgeschieden. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Kreispokal MTK: Hornau besiegt Zeilsheim und steht im Endspiel TuS retten 2:1 beim Verbandsliga-Tabellenführer über die Zeit und ziehen zum zweiten Mal in Folge ins Finale ein

Frankfurt. Die TuS Hornau stehen als erster Finalteilnehmer des Kreispokals Main-Taunus fest. Im Halbfinale bei Verbandsliga-Tabellenführer SV Zeilsheim setzten sich die Hornauer mit 2:1 durch. Damit bestätigten die Hornauer im Pokal auch den jüngsten Aufwärtstrend, der sich in zwei Hessenliga-Siegen in Folge niederschlug. Während die Gastgeber es zumindest ergebnistechnisch nicht schafften, die Negativserie der jüngsten Wochen zu beenden, die am Sonntag in einem 1:2 bei Abstiegskandidat Burgsolms gipfelte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Vor der Winterpause hätten wir das Spiel wahrscheinlich noch viel offener gestalten können. Dennoch: Ich habe einen Fortschritt im Vergleich zum letzten Spiel gesehen", sagte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch. Nach der ganz schwachen Leistung in Burgsolms habe sich das Team am Dienstagabend im Anschluss an das Training "ausgequatscht". Offenbar mit positiver Auswirkung auf die Leistung. Denn zumindest lag nach 0:2-Rückstand nach 60 Minuten am Ende ein Ausgleich (und damit ein Elfmeterschießen) durchaus im Bereich des Möglichen.

Doch ein Schuss von Oliver Ruklic ging drüber, eine Hereingabe von André Fließ ging an Freund und Feind vorbei durch den Strafraum. So reichte es nach dem Anschlusstreffer durch Samed Gürsoy /75.) für die Zeilsheimer, bei denen Dominik Ortega Tapia in Abwesenheit für den nicht im Kader befindlichen und geschonten Dorian Miric als Mittelstürmer agierte, nicht mehr zum Ausgleich. Wobei Strauch auch zugab: "Hornau hat insgesamt nicht unverdient gewonnen. In der ersten Halbzeit hatten sie die klarere Struktur im Spiel und auch die ein oder andere Chance mehr als wir."