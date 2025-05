Kreispokal: Mosella Schweich hat noch zwei weitere Eisen im Feuer

„Ein Aufeinandertreffen zweier gleichwertiger, sehr spielstarker Mannschaften“, erwartet Wilbert Stoll, der Beauftragte für den Altherrenfußball im Spielkreis Trier-Saarburg. Bereits am heutigen Freitag ab 19 Uhr stehen sich Mosella IV aus der Reserveklasse und der als Zweitplatzierter aus der C-Klasse aufgestiegene TuS Euren gegenüber. Harald Emmrich, der Präsident der Schweicher, spielt normalerweise noch selbst in der Vierten, die erneut Meister in ihrer Staffel wurde, mit. Diesmal muss er jedoch wegen Rückenproblemen zuschauen und übernimmt stattdessen das Coaching beider Mosella-Teams. „Wir dürfen im Pokal im Gegensatz zur Liga nicht ein- und auswechseln. Das wird für uns alte Männer gegen Euren nicht so einfach“, lacht Emmrich und schiebt den Eurenern die Favoritenrolle zu.

Deren Trainer Ramon Jahn spricht von „einem Bonusspiel – der Aufstieg hatte für uns Priorität. Aber natürlich wollen wir das Ding gewinnen.“ Fußballerisch schätzt er die mit vielen früheren Rheinlandligaspielern gespickte Mosella als „erfahrener, einen Tick besser und stark bei Standards“ ein. „Das wird eine Herausforderung für uns.“ Chancen sieht der scheidende Coach in seinem letzten Spiel auf der TuS-Bank dann, „wenn wir sie ans Laufen bekommen“. Rund 100 Zuschauer wollen die Eurener in Osburg unterstützen.