Kreispokal Moers live: SV Menzelen trifft auf den VfB Homberg

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Kreispokal Moers: die weiteren Spiele folgen
Die Match-Verlinkungen für die restlichen Partien folgen, sobald der Termin zeitig ansteht.
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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal
Qualifikation
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SV Orsoy - TuS Borth 0:12
So., 23.08.26 15:00 Uhr SuS Rayen - TV Kapellen 2:6
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rheinkraft Ginderich - TuS Baerl 6:8 n.E.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Vynen-Marienbaum - SC Rheinkamp 6:5 n.E.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Haesen-Hochheide - SV Viktoria Birten 0:2 --- WERTUNG
1. Runde
Di., 25.08.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfB Homberg
Di., 29.09.26 19:30 Uhr SV Viktoria Birten - SV Budberg
Di., 29.09.26 20:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - MSV Moers
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Asterlagen
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr SSV Lüttingen - GSV Moers
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr SV Schwafheim - 1. FC Lintfort
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TV Asberg - TuS Xanten
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TuS Borth - VfL Repelen
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TuS Baerl - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - Rumelner TV
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TV Kapellen - Büdericher SV
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - SV Millingen
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - SV Alemannia Kamp
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - Borussia Veen