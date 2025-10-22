Kreispokal Moers live: So laufen die Spiele am Mittwoch

Kreispokal Moers: Das Achtelfinale startet am Dienstag. Der FC Neukirchen-Vluyn kommt kampflos weiter, der SV Scherpenberg wird seiner Favoritenrolle beim TV Kaldenhausen gerecht und der VfL Repelen kommt spät beim dezimierten SV Schwafheim weiter. Der SSV Lüttingen erwartet am Mittwoch den SV Budberg und der MSV Moers den 1. FC Lintfort. FuPa informiert euch über die Paarungen - klickt euch rein!
1. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen 0:2
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen 0:3
Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen 3:0
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld 1:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg 3:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen 0:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy - GSV Moers 0:16
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen 7:4
Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg 0:5
Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort 1:3
Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten 2:3
Achtelfinale
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - SV Scherpenberg
Di., 21.10.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Di., 21.10.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr MSV Moers - 1. FC Lintfort
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Borussia Veen
Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Xanten
Di., 28.10.25 19:30 Uhr TV Kapellen - GSV Moers