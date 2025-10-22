 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Souveräner SV Scherpenberg.
Souveräner SV Scherpenberg. – Foto: Cindy Jahn

Kreispokal Moers live: So laufen die Spiele am Mittwoch

Kreispokal Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn kommt kampflos weiter, der SV Scherpenberg wird seiner Favoritenrolle beim TV Kaldenhausen gerecht und der VfL Repelen jubelt spät beim dezimierten SV Schwafheim weiter.

Kreispokal Moers: Das Achtelfinale startet am Dienstag. Der FC Neukirchen-Vluyn kommt kampflos weiter, der SV Scherpenberg wird seiner Favoritenrolle beim TV Kaldenhausen gerecht und der VfL Repelen kommt spät beim dezimierten SV Schwafheim weiter. Der SSV Lüttingen erwartet am Mittwoch den SV Budberg und der MSV Moers den 1. FC Lintfort. FuPa informiert euch über die Paarungen - klickt euch rein!

Kreispokal Moers: die Spiele am 21. Oktober

Gestern, 19:30 Uhr
TV Kaldenhausen
TV Kaldenhausen Kaldenhausen
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
0
5
Abpfiff
Der SV Scherpenberg hat seine Pflichtaufgabe des Kreispokals Moers souverän erfüllt. Beim TV Kaldenhausen gewann die Mannschaft von Trainer Sven Schützek deutlich mit 5:0. Bereits in der 30. Minute brachte Nick Noah Redam die Gäste in Führung, ehe Vedad Music kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). In der Schlussphase zeigte sich Scherpenberg erneut torhungrig: Luca Grillemeier traf doppelt (75., 81.) und Gabriel Derikx stellte mit seinem Treffer in der 85. Minute den Endstand her. C-Ligist Kaldenhausen präsentierte sich abermals gut, verpasste aber diesmal erwartungsgemäß das Wunder.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
0
2
Abpfiff
Nach einer umkämpften Partie dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Amar Pilavdzic die Gäste in der 82. Minute in Führung brachte. In der Nachspielzeit fiel das 2:0, wodurch die Entscheidung endgültig zugunsten des VfL Repelen fiel. Die Gastgeber des SV Schwafheim beendeten die Begegnung mit nur neun Spielern: Eren Okumus sah in der 90. Minute Gelb-Rot wegen Meckerns, kurz darauf wurde Linus Schlebusch nach einem Foul als letzter Mann mit Rot des Feldes verwiesen.

Gestern, 19:30 Uhr
OSC Rheinhausen
OSC RheinhausenOSC R'hausen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
0
2
§ Urteil
Personalmangel beim OSC Rheinhausen! Der B-Ligist tritt gegen den FC Neukirchen-Vluyn nicht an und schenkt dem Bezirksligisten das Weiterkommen.

_____

Kreispokal Moers: die Spiele am 22. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
19:30live
Spieltext Lüttingen - SV Budberg

Heute, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
19:30live
Spieltext BüdericherSV - Veen

Heute, 19:30 Uhr
MSV Moers
MSV MoersMSV Moers
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
19:30live
Spieltext MSV Moers - FC Lintfort

_____

Kreispokal Moers: die Spiele am 23. Oktober

Morgen, 19:30 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
19:30live
Spieltext FC Meerfeld - TuS Xanten

_____

Kreispokal Moers: die Spiele am 28. Oktober

Di., 28.10.2025, 19:30 Uhr
TV Kapellen
TV KapellenTV Kapellen
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
19:30
Spieltext TV Kapellen - GSV Moers

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen 0:2
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen 0:3
Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen 3:0
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld 1:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg 3:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen 0:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy - GSV Moers 0:16
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen 7:4
Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg 0:5
Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort 1:3
Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten 2:3

Achtelfinale
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - SV Scherpenberg
Di., 21.10.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Di., 21.10.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr MSV Moers - 1. FC Lintfort
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Borussia Veen
Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Xanten
Di., 28.10.25 19:30 Uhr TV Kapellen - GSV Moers

>>> Zum Kreispokal Moers

