Kreispokal Moers live: So läuft die 1. Runde

Endlich wieder Pokalfieber im Fußballkreis Moers, denn die 1. Runde des Kreispokals wird zwischen Dienstag und Donnerstag ausgetragen! Die Landesliga-Klubs SV Budberg, 1. FC Lintfort, GSV Moers und SV Scherpenberg, bei dem vielleicht ein ganz aktueller Zugang sein Debüt feiern könnte, sind unter den Klubs im Teilnehmerfeld.
1. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen
Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy - GSV Moers
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg
Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg
Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort
Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten