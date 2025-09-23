 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Es geht weiter!
Es geht weiter! – Foto: Tommy Thielen

Kreispokal Moers live: So läuft die 1. Runde

Der Kreispokal Moers startet in dieser Woche mit der 1. Runde durch - die Top-Teams um SV Budberg, 1. FC Lintfort, GSV Moers und SV Scherpenberg sind allesamt im Einsatz.

Endlich wieder Pokalfieber im Fußballkreis Moers, denn die 1. Runde des Kreispokals wird zwischen Dienstag und Donnerstag ausgetragen! Die Landesliga-Klubs SV Budberg, 1. FC Lintfort, GSV Moers und SV Scherpenberg, bei dem vielleicht ein ganz aktueller Zugang sein Debüt feiern könnte, sind unter den Klubs im Teilnehmerfeld.

Kreispokal Moers: die Spiele am 23. September

Heute, 19:30 Uhr
SV Vynen-Marienbaum
SV Vynen-MarienbaumSV Vyma
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
19:30
SV Vyma - Veen

Heute, 19:30 Uhr
SV Alemannia Kamp
SV Alemannia KampSV Kamp
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
19:30
SV Kamp - Lüttingen

Heute, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
20:00live
Schwafheim - SV Menzelen

_____

Kreispokal Moers: die Spiele am 24. September

Morgen, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
19:30
BüdericherSV - Asterlagen

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
20:00
VfL R´hausen - Scherpenberg

Morgen, 19:30 Uhr
SV Orsoy
SV OrsoySV Orsoy
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
19:30live
SV Orsoy - GSV Moers

Morgen, 19:30 Uhr
SV Haesen-Hochheide
SV Haesen-HochheideSV Hochheide
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
19:30live
SV Hochheide - VfL Repelen

Morgen, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
19:30live
SV Millingen - FC Neuk.-Vlu

Morgen, 19:45 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
19:45
Rheurdt-Sch. - SV Budberg

Morgen, 19:30 Uhr
FC Rot-Weiß Moers
FC Rot-Weiß MoersRW Moers
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
19:30
RW Moers - FC Meerfeld

Morgen, 19:00 Uhr
MSV Moers
MSV MoersMSV Moers
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
19:00live
MSV Moers - FC Alpen

Morgen, 19:30 Uhr
TV Kaldenhausen
TV Kaldenhausen Kaldenhausen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
19:30live
Kaldenhausen - Hohenbudb.

Morgen, 19:30 Uhr
OSC Rheinhausen
OSC RheinhausenOSC R'hausen
SV Viktoria Birten
SV Viktoria BirtenSV Birten
19:30
OSC R'hausen - SV Birten

Morgen, 19:30 Uhr
TV Kapellen
TV KapellenTV Kapellen
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
19:30
TV Kapellen - C. Rheinberg

_____

Kreispokal Moers: die Spiele am 25. September

Do., 25.09.2025, 20:00 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
20:00live
Rumelner TV - FC Lintfort

Do., 25.09.2025, 20:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
20:00live
TV Asberg - TuS Xanten

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen
Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy - GSV Moers
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg
Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg
Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort
Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten

