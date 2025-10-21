 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der MSV Moers spielt eine gute Rolle.
Der MSV Moers spielt eine gute Rolle.

Kreispokal Moers live: So läuft das Achtelfinale

Kreispokal Moers: Das Achtelfinale startet am Dienstag. Das Überraschungsteam TV Kaldenhausen empfängt den SV Scherpenberg, der SSV Lüttingen erwartet am Mittwoch den SV Budberg und der MSV Moers den 1. FC Lintfort.

Kreispokal Moers: Das Achtelfinale startet am Dienstag. Das Überraschungsteam TV Kaldenhausen empfängt den SV Scherpenberg, der SSV Lüttingen erwartet am Mittwoch den SV Budberg und der MSV Moers den 1. FC Lintfort. FuPa informiert euch über die Paarungen - klickt euch rein!

Kreispokal Moers: die Spiele am 21. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
TV Kaldenhausen
TV Kaldenhausen Kaldenhausen
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
19:30live
Spieltext TV Kaldenhausen - Scherpenberg

Heute, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
20:00live
Spieltext Schwafheim - VfL Repelen

Heute, 19:30 Uhr
OSC Rheinhausen
OSC RheinhausenOSC R'hausen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
19:30
Spieltext OSC R'hausen - FC Neuk.-Vlu

_____

Kreispokal Moers: die Spiele am 22. Oktober

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
19:30live
Spieltext Lüttingen - SV Budberg

Morgen, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
19:30live
Spieltext BüdericherSV - Veen

Morgen, 19:30 Uhr
MSV Moers
MSV MoersMSV Moers
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
19:30live
Spieltext MSV Moers - FC Lintfort

_____

Kreispokal Moers: die Spiele am 23. Oktober

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
19:30live
Spieltext FC Meerfeld - TuS Xanten

_____

Kreispokal Moers: die Spiele am 28. Oktober

Di., 28.10.2025, 19:30 Uhr
TV Kapellen
TV KapellenTV Kapellen
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
19:30live
Spieltext TV Kapellen - GSV Moers

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen 0:2
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen 0:3
Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen 3:0
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld 1:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg 3:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen 0:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy - GSV Moers 0:16
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen 7:4
Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg 0:5
Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort 1:3
Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten 2:3

Achtelfinale
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - SV Scherpenberg
Di., 21.10.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Di., 21.10.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr MSV Moers - 1. FC Lintfort
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Borussia Veen
Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Xanten
Di., 28.10.25 19:30 Uhr TV Kapellen - GSV Moers

